美媒曝川普想撤換馬斯克政府合約！查完尷尬發現1原因「辦不到」

華爾街日報報導，美國總統川普與世界首富馬斯克撕破臉，揚言終止對馬斯克旗下公司價值數十億美元的政府合約，不過川馬分手「說得容易、做起來難」。知情人士透露，川普政府官員啟動SpaceX合約審查，希望找出是否有浪費公帑之虞，卻發現多數合作是重要業務，無法取消。

SpaceX執行長馬斯克曾是川普親信，年初主持政府效率部（DOGE）大幅裁減聯邦預算和人員深獲川普稱讚。不過，馬斯克今年5月底離開DOGE並公開批評「大而美法案」，甚至指控川普在淫魔富豪艾普斯坦的客戶名單，引發軒然大波。兩人也正式撕破臉。

6月初，聯邦總務署（GSA）資深官員古恩鮑姆（Josh Gruenbaum）去函國防部，要求說明與SpaceX所有合約與其他交易協議的試算表，當中需列出合約金額，並評估是否有其他業者能更有效率完成任務。電郵中說明，試算表將提交白宮。

根據一名政府官員，古恩鮑姆也向美國太空總署（NASA）及其他6個聯邦機構提出類似請求。

然而，知情人士指出，白宮和聯邦機構官員審查後認定，SpaceX與國防部和NASA的合約都是關鍵任務，最終決定不終止合約。另一名知情人士透露，還有一些SpaceX合約可能會持續受到審查。

華爾街報導指出，川普政府試圖降低對SpaceX的依賴，倒凸顯聯邦對SpaceX尖端技術的仰賴。目前美國政府在多數火箭發射與低軌道衛星服務仍缺乏替代選項，使得SpaceX及馬斯克在太空領域持續維持巨大影響力。

事實上，儘管川馬鬧翻，SpaceX今年拿到的政府合約不減反增，包括4月贏得五角大廈59億美元國安火箭合約、28次發射任務；5月為太空軍升空升級版GPS衛星，並預計於7月底執行NASA新一輪太空站載人任務。