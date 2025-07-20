避談防衛台灣！美國務院副發言人籲印太國家：與陸打交道「謹慎負責」

美國國務院副發言人修斯頓（Mignon Houston）18日接受日經亞洲專訪於20日刊出，她指出印太國家與中國大陸合作時「在決策中應謹慎且負責任」，敦促各國將美國視為「另一個經濟合作夥伴」而無需全然仰賴中國。談到台海潛在衝突時，修斯頓拒絕回答北京犯台的假設問題，暗示華府仍支持一中政策，也將持續與台灣維持非官方但穩固的交流。

修斯頓承認中國在印太地區的重要角色，但批評北京在外交關係上造成「經濟脅迫、操控與依賴」。

修斯頓表示，美國擁有「可追溯的供應鏈，在數據和技術上擁有可信賴的網絡。這構成可替代中國模式的方案」。

修斯頓補充：「希望各國將美國視為經濟合作的替太選向，從長遠角度思考與誰建立夥伴關係，以及這對其國民的意義；思考他們的數據需求是否能免於被入侵、免於被審查。」

針對美國總統川普藉由關稅重塑全球貿易秩序，修斯頓回應，此舉目的是「糾正貿易失衡」。至於是否會導致東協與其他國家因而更依賴中國，修斯頓指出，多國長期仰賴美國市場卻缺乏對等回報，並呼籲強化東協在全球關鍵礦產供應鏈中的角色。

此外，修斯頓澄清，調高關稅「不是懲罰性，而是戰略性措施」，美方會與夥伴協調，審視如何在對日本與其他印太國家間「平衡關稅與非關稅壁壘」。

針對美國情報機構預估中國可能在2027年具備入侵台灣的能力一事，修斯頓被問及美軍事是否會在此情境下防衛台灣，她回應：「我無法回答假設性問題」。

修斯頓進一步補充，「美國堅決反對任何片面改變現狀的行動，無論是透過武力或脅迫，這一立場不會改變」，顯示川普政府將延續以和平與台海穩定為重的既有政策。

對於北京主張中國與台灣不可分割的立場，修斯頓並未直接反駁，暗示川普政府仍支持「一個中國」政策。

修斯頓表示：「我們與台灣維持非官方、但非常穩固的關係。該政策從未改變，也不會改變。」