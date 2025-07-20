快訊

醫師斑馬線遭公車撞亡 欣欣客運董事長自請辭職

MLB／大谷翔平第33轟出爐 追平蘇亞雷斯並列國聯之首

MLB／今永昇太封鎖紅襪奪第7勝 鈴木誠也讓出國聯打點王

美國加緊搭建移民營地 年底前擴至10萬床位

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

華爾街日報」今天報導，美國移民暨海關執法局（ICE）在450億美元新撥款到位後，正加緊在全國各地搭建移民帳篷營地，目標是在年底前將拘留容量從4萬張床位擴大到10萬張。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導引述所見文件指出，美國移民暨海關執法局正優先考慮在軍事基地及轄下監獄來建造大型帳篷設施，包括位於德州布立斯堡（Fort Bliss）一個可容納5000張床位的營地，以及位於科羅拉多州、印第安納州和紐澤西州等其他營地。

報導指出，美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）等部內高層官員已經表示，他們更傾向由共和黨人治下的州政府與地方政府來管理拘留中心，而非由私人監獄公司來營運。

有關擴大拘留容量計畫的具體細節，美國移民暨海關執法局拒絕證實。

諾姆上週表示，她正與5個共和黨治下州府協商，以建造類似佛羅里達州「鱷魚惡魔島」（AlligatorAlcatraz）設施的拘留場所。但她並未透露是哪幾個州。

華爾街日報 美國 移民

延伸閱讀

美國機場安檢不再脫鞋！國土安全部長預告接下來「這規定」可望鬆綁

FEMA未接聽三分之二洪災求助電話 官員歸咎諾姆限制經費

脫鞋時代告終：全美機場取消實行20年的強制脫鞋安檢

登機安檢「不必再脫鞋」全美實施 旅客表歡迎

相關新聞

避談防衛台灣！美國務院副發言人籲印太國家：與陸打交道「謹慎負責」

美國國務院副發言人修斯頓（Mignon Houston）18日接受日經亞洲專訪於20日刊出，她指出印太國家與中國大陸合作...

美媒曝川普想撤換馬斯克政府合約！查完尷尬發現1原因「辦不到」

華爾街日報報導，美國總統川普與世界首富馬斯克撕破臉，揚言終止對馬斯克旗下公司價值數十億美元的政府合約，不過川馬分手「說得...

川普簽穩定幣法案 保美元地位

美國總統川普18日將穩定幣法案簽署成法，為與美元掛鉤的加密貨幣建立監管制度，並表示，「這將確保美元作為全球準備貨幣的地位...

美國防業務 停用微軟陸員工

調查新聞網站ProPublica近期報導引發外界質疑國防部過度依賴微軟在中國大陸工程師，促使國防部下令調查。對此，微軟宣...

被爆手繪裸女送「淫魔」 川普告梅鐸求償近3千億元

對華爾街日報報導指稱已故「淫魔」性犯罪富豪艾普斯坦曾收到美國總統川普的生日信，川普十八日對該報母公司「新聞集團」、其創辦...

川普稱這輩子沒畫過圖 華郵挖出素描打臉

在已故「淫魔」富豪艾普斯坦二○○三年五十歲生日禮物的信件收藏中，有張美國總統川普署名的生日信，畫著裸女曲線。他十五日受訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。