美國加緊搭建移民營地 年底前擴至10萬床位
「華爾街日報」今天報導，美國移民暨海關執法局（ICE）在450億美元新撥款到位後，正加緊在全國各地搭建移民帳篷營地，目標是在年底前將拘留容量從4萬張床位擴大到10萬張。
「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導引述所見文件指出，美國移民暨海關執法局正優先考慮在軍事基地及轄下監獄來建造大型帳篷設施，包括位於德州布立斯堡（Fort Bliss）一個可容納5000張床位的營地，以及位於科羅拉多州、印第安納州和紐澤西州等其他營地。
報導指出，美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）等部內高層官員已經表示，他們更傾向由共和黨人治下的州政府與地方政府來管理拘留中心，而非由私人監獄公司來營運。
有關擴大拘留容量計畫的具體細節，美國移民暨海關執法局拒絕證實。
諾姆上週表示，她正與5個共和黨治下州府協商，以建造類似佛羅里達州「鱷魚惡魔島」（AlligatorAlcatraz）設施的拘留場所。但她並未透露是哪幾個州。
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