美眾院通過國防撥款法案 含5億美元助台防衛

中共對台軍事施壓之際，美國聯邦眾議院昨天通過2026財政年度國防撥款法案，其中包括5億美元將用於台灣安全合作倡議。儘管有議員提案刪除這筆軍援台灣的經費，但此項修正案遭絕大多數議員反對，並未通過。

眾議院昨天凌晨以221票對209票通過2026財政年度國防撥款法案（Department of Defense Appropriations Act），共提供8315億美元的可自由支配預算，以推進「美國優先」議程。法案將用於投資維持美國軍事優勢，以及保護美國邊境免受威脅。

同時，法案還包括撥款5億美元（約新台幣147億元），由美國國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）管理，用於台灣安全合作倡議（Taiwan Security Cooperation Initiative），使用期限至2027年9月30日。

法案闡明，該筆資金可供美國國防部長在國務卿同意下使用，向台灣提供援助，包括新採購的防禦物資及服務，以及軍事教育與訓練。國防部長也必須每季向國會國防委員會提交有關這筆資金使用與狀態的報告。

共和黨眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）在院會中對此提出修正案，要求刪除對台5億美元的軍援經費。她說，這比2025財政年度多了1億美元，將用以提供各種協助，包括飛機、無人機、飛彈防禦及彈藥等。

葛林稱，「增加對台援助只會增加他們對美國的依賴」，美國已負債37兆美元，「我們連自己龐大的軍事預算都快負擔不起」，不應再對外國提供援助，「也不該挑起和中國的第3次世界大戰」。在關心台灣、烏克蘭或其他國家的邊境之前，美國應先聚焦自身邊境安全。

不過，這項修正案遭到跨黨派議員接連發言反對，最後以6票贊成、421票反對的懸殊差距，並未通過。

共和黨眾議員凱福特（Ken Calvert）發言表示，川普政府對國防撥款法案發布了行政政策聲明，包括希望對台灣提供更多資金並建議10億美元，「若白宮管理及預算局及時將預算資料送給我們審查，我們會對此要求進行考量」。

凱福特指出，在中國持續挑釁下，「支持台灣絕對符合美國核心利益」。這筆資金將有助確保台灣擁有足夠資源防止中國入侵。

民主黨眾議員麥卡倫（Betty McCollum）也說，台灣面臨中國的威脅，若台灣淪陷，菲律賓等其他太平洋國家也將受到威脅。這項法案中的5億美元將協助台灣提升戰備及嚇阻力。

根據眾院撥款委員會提交的法案報告，這筆資金將用於提升台灣防衛、戰備及嚇阻能力。委員會也指示國防部長在法案實施後的60天內，向參眾兩院撥款委員會提交資金使用計畫。

根據美國法規，法案經眾議院與參議院通過一致版本後，才交由總統簽署成為法律。