川普稱這輩子沒畫過圖 華郵挖出素描打臉

在已故「淫魔」富豪艾普斯坦二○○三年五十歲生日禮物的信件收藏中，有張美國總統川普署名的生日信，畫著裸女曲線。他十五日受訪時不僅矢口否認是自己畫的，甚至聲稱「這輩子從沒畫過圖，我不畫女人」。然而川普多年來創作多幅素描，在他第一任至少有四幅公開拍賣。

華盛頓郵報十八日報導，根據該報查核，川普至少畫了四幅素描。二○一七年十一月加州洛杉磯「內特桑德斯拍賣行」以近三萬美元售出一幅紐約市天際線的塗鴉，下方有他的簽名。

這幅畫是二○○五年川普由於在實境節目「誰是接班人」當主持人而名聲大噪之際所畫，他當時還將其捐贈給一場慈善拍賣會。這幅塗鴉以紐約市曼哈頓高聳的川普大廈為中心，周遭有其他建築物的輪廓，儘管川普大廈當時只是紐約市第六十四高的建築。

洛杉磯的朱利安拍賣行二○一八年以一點六萬美元，售出川普一幅紐約市曼哈頓帝國大廈的手繪草圖。路透 三個月後（二○一八年）洛杉磯的「朱利安拍賣行」，以一點六萬美元售出一幅紐約市曼哈頓帝國大廈的手繪草圖。該拍賣行表示，川普一九九○年代初將該圖捐給佛州棕櫚灘一個美術節。當時他試圖拿下帝國大廈產權。

二○一九年德州達拉斯的「文化遺產拍賣行」售出川普一幅創作於二○○四年、畫工更細膩的紐約市天際線素描，名為「你被開除了」（You're Fired.），即取自他在「誰是接班人」中的著名台詞。

二○一九年稍晚朱利安拍賣行再賣出一幅川普約二○○六年畫的喬治華盛頓大橋「極簡主義」素描，該畫售價約四五○○美元。