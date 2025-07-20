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川普簽穩定幣法案 保美元地位

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普18日將穩定幣法案簽署成法，為與美元掛鉤的加密貨幣建立監管制度，並表示，「這將確保美元作為全球準備貨幣的地位，若失去這個地位，就像在世界大戰落敗」。

新聞網站Daily Beast報導，川普在簽署儀式發表談話，有點自打嘴巴，因為在川普二入白宮後美元今年上半年重貶逾10%，是1973年半個多世紀以來美元最糟糕的開局。

川普18日說：「不，我們不會任美元貶值。如果你有一個聰明的總統，你就永遠不會讓美元貶值。如果你有一個笨蛋，那就可能發生。」川普隨後挖苦了前任總統拜登，「你問過他美元下跌的事嗎？他肯定不知道，但我們不能讓這種事再發生」。

無論如何，名為Genius Act的穩定幣法案簽署成法，仍是項具里程碑意義的舉措，可能為這類數位資產成為日常支付與資金轉移方式鋪路。

這項法律讓加密貨幣支持者取得巨大勝利，他們長期以來遊說建立這類監管架構，給予加密貨幣業更大合法性。

川普 勝利 加密貨幣

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