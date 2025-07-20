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美國防業務 停用微軟陸員工

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

調查新聞網站ProPublica近期報導引發外界質疑國防部過度依賴微軟在中國大陸工程師，促使國防部下令調查。對此，微軟宣布已改變做法，確保中國工程師不再為美國防客戶提供雲端服務的技術支援，以降低國安與資安風險。

微軟發言人蕭奧18日在社群平台X表示，「針對本周稍早引發的關切，微軟已對美國政府客戶的支援做出調整，確保中國工程團隊不再為國防部政府雲端與相關服務提供技術協助」。此舉將影響微軟旗下Azure雲端服務事業，分析師估計該部門目前貢獻逾25%公司營收。

根據微軟最新財報，該公司有「大量營收來自政府合約」。美國國防部在2022年核發合計上達90億美元的雲端服務合約給微軟、亞馬遜、Google和甲骨文。

ProPublica 15日報導詳述，微軟聘用中國工程師參與美軍運算系統工作時，透過美國包商聘僱具安全許可的「數位護衛」進行監督，但這些人員往往缺乏評估中國工程師作業是否構成資安威脅的技能。

擔任參院情報委員會主席的共和黨參議員柯頓18日致函國防部長赫塞斯，要求美軍提交一份使用中國籍人員的包商名單，及「數位護衛」如何受訓辨識可疑行為的更多資訊。赫塞斯同日表示，展開為期兩周的審查，確保國防部旗下其他雲端服務合約沒有中國工程師參與。

微軟告訴ProPublica，公司曾在授權過程中向美國政府揭露相關作業流程，且其員工和包商都遵循政府規範。

美國國防 客戶 國防部

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