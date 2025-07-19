川普其實有跡可循！彭博：貿易戰最有可能在「這段時間」再次升級

美國總統川普的關稅公告看似亂無章法，卻有些規則可循：美國經濟運行良好時，川普更願將貿易戰升級，或堅持爭取更有利的協議；若經濟出現疲軟跡象，他則傾向達成協議。

彭博經濟學家認為，川普目前處於升級模式。近來美國經濟活動數據持續高於預期，通膨則比預期低，這意味著川普很有可能在今秋讓貿易戰再度升溫。

川普首任期間的上一輪貿易戰，美中兩國在2019年多數時間都在談判，造成金融市場動盪，當時在經歷數輪對陸加徵關稅後，美國經濟數據已出現明顯惡化跡象，尤其勞動市場數據，於是川普最終於當年12月與陸達成「第一階段」經貿協議。

這回，川普宣布「解放日」關稅三個月後，美國經濟情況並未顯露會讓他傾向達成協議的跡象。通膨近月來相當和緩，一反預期，而勞動市場和經濟活動數據則意外強勁。

在此同時，「川普總是畏縮」（TACO）交易在川普不斷延後實施解放日關稅後，愈演愈烈。彭博經濟學家認為，用「總是」來形容川普行徑，過於簡化，因為他會視經濟時勢調整作法。今年4月和5月，在多名商界領袖示警，企業來不及囤貨、貨架很快就會清空後，川普隨即同意與陸達成休兵協議，並延後對其他貿易夥伴實施對等關稅。

如今美國企業已增加庫存、貨架告急的恐懼也消退。經濟學家估計，貿易數據追蹤的98個美國產業中，逾75%的進口覆蓋率超過一年前水準。

樂觀情境是，關稅休戰期延長到9月底進口旺季結束。但在此之後，美國政府可能會認為，到明年4月進口旺季開始前，關稅對貿易的潛在干擾，以及貿易戰的經濟成本會下降，或至少在可控制的水準。因此，經濟學家預期，貿易戰可能在今年10月到明年4月間再度升級，且最終可能達成重要協議。

美國過去四個月的消費者物價數據也證實，通膨飆升的風險降溫；失業率也降至4.1%，回到貿易戰2.0前的水準。此外，美國今年關稅收入有望超過2,000億美元，去年約為1,000億美元。

通膨溫和、貨架供應充足、經濟活動展現韌性、關稅收入達數十億美元，種種跡象顯示，川普的貿易戰打得很順利，可能讓他不急於達成協議。

目前的基本假設是，美國有效關稅最終將由現行的13.3%，於一兩年內在15.5%左右穩定下來。而現階段，貿易緊張局勢將出現周期性的升級。