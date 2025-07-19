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美國以侵犯主權為由 拒絕接受世衛防疫改革

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國總統川普。圖／路透社
美國總統川普。圖／路透社

美國總統川普的政府今天表示，美國拒絕接受世界衛生大會針對世界衛生組織（WHO）的疫情應對而在去年對國際衛生條例所做的修改，理由是這些變更侵犯美國主權

法新社報導，川普（Donald Trump）今年1月20日重返白宮後，立即展開讓美國退出世衛的程序。然而美國國務院表示，國際衛生條例（International Health Regulations）的新措辭仍對美國具有約束力。

國際衛生條例為世衛對抗疾病的種種行動提供法律框架。世界衛生大會（World Health Assembly）去年在瑞士日內瓦召開會議時通過一系列修改，包括聲明「致力於團結與平等」，方式是成立1個新組織來研究開發中國家未來遇到緊急情況時會有哪些需求。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）今天發表聯合聲明，表示這些修改「恐怕會對我國關於制定衛生政策的國家主權造成不當干涉」。

他們說：「我們一切行動都將以國人為首要考量，我們不容接受侵犯美國人言論、隱私和個人自由的國際政策。」

兩人還指出，修改後的條例「未能適當解決疫情期間世衛易受政治影響力和審查干預的問題，最明顯是來自中國」。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則在社群媒體平台X發文表示：「美國決定拒絕接受這些修改，令我們感到遺憾。」他強調成員國的主權不會受到影響，世衛無法強制要求封城或類似措施。

各國最晚明天可就國際衛生條例的修改提出異議。英國和澳洲的保守派人士與疫苗懷疑論者已積極宣傳反對意見，兩國目前皆由左傾政黨執政。

譚德塞 美國 日內瓦 川普 主權 WHO

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