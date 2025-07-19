18歲身價破6億！川普超正孫女擁百萬粉絲 超猛年收入曝光

美國總統川普（Donald Trump）18歲孫女凱伊（Kai Trump）熱愛高爾夫運動，她在社交平台Instagram坐擁180多萬粉絲，外媒指其淨資產已超過2100萬美元（約新台幣6.1億元）。凱伊7月15日發布影片，顯示她身穿紅色外套在演講台前說話，看似「參加競選」實則為能量飲料品牌Accelerator Active Energy代言。

據《CEO Today》2月報導，凱伊的淨資產估計為2100萬美元，包括摩根大通銀行（JP Morgan Bank）管理的1600萬美元信託基金，以及來自股息、模特兒合約和社交媒體合作夥伴關係等各種來源的每年約250萬美元（約新台幣7347萬元）收入。

凱伊在爺爺名下位於佛羅里達州西棕櫚灘的川普高爾夫俱樂部拍片，她身穿套裝、帶上首飾，說道：「我將競逐（I'll be running）......和Accelerator Active Energy合作。」

Sundays with Grandpa 💛 pic.twitter.com/UfKdu0RJI7 — Kai Trump (@kaitrump) 2024年11月10日

她在配文中解釋：「不是要競選公職（Not running for office）。」

霍士新聞指，凱伊2026年將入讀邁阿密大學（the University of Miami），並承諾為學校女子高爾夫球隊效力。

她周三和無糖能量飲料品牌Accelerator Active Energy簽署NIL合約，並成為其合夥人，與體操網紅Livvy Dunne、美國美式足球聯盟（NFL）球星Travis Kelce為品牌代言。

據美國大學體育協會（NCAA）定義，NIL指的是學生運動員的「Name、Image 、Likeness（名字、圖像和肖像）」，運動員可利用NIL通過廣告等活動盈利。

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文章授權轉載自《香港01》