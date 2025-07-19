18歲身價破6億！川普超正孫女擁百萬粉絲 超猛年收入曝光
美國總統川普（Donald Trump）18歲孫女凱伊（Kai Trump）熱愛高爾夫運動，她在社交平台Instagram坐擁180多萬粉絲，外媒指其淨資產已超過2100萬美元（約新台幣6.1億元）。凱伊7月15日發布影片，顯示她身穿紅色外套在演講台前說話，看似「參加競選」實則為能量飲料品牌Accelerator Active Energy代言。
據《CEO Today》2月報導，凱伊的淨資產估計為2100萬美元，包括摩根大通銀行（JP Morgan Bank）管理的1600萬美元信託基金，以及來自股息、模特兒合約和社交媒體合作夥伴關係等各種來源的每年約250萬美元（約新台幣7347萬元）收入。
凱伊在爺爺名下位於佛羅里達州西棕櫚灘的川普高爾夫俱樂部拍片，她身穿套裝、帶上首飾，說道：「我將競逐（I'll be running）......和Accelerator Active Energy合作。」
她在配文中解釋：「不是要競選公職（Not running for office）。」
霍士新聞指，凱伊2026年將入讀邁阿密大學（the University of Miami），並承諾為學校女子高爾夫球隊效力。
她周三和無糖能量飲料品牌Accelerator Active Energy簽署NIL合約，並成為其合夥人，與體操網紅Livvy Dunne、美國美式足球聯盟（NFL）球星Travis Kelce為品牌代言。
據美國大學體育協會（NCAA）定義，NIL指的是學生運動員的「Name、Image 、Likeness（名字、圖像和肖像）」，運動員可利用NIL通過廣告等活動盈利。
延伸閱讀：
高爾夫球｜英媒：老虎活士與小特朗普前妻傳出戀情 兩人約會多時
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言