快訊

僅榜首一半…全台薪資排行「這縣市」墊底 縣府說話了

何時開獎？川普關稅信還沒來 星展點出台灣真正挑戰是「它」

獨／抽血換學分？師大女足隊員稱自願參與實驗：別貶低我們的判斷力

18歲身價破6億！川普超正孫女擁百萬粉絲 超猛年收入曝光

香港01／ 撰文／莊勁菲
美國總統川普與18歲孫女凱伊（左）。圖／路透社
美國總統川普與18歲孫女凱伊（左）。圖／路透社

美國總統川普（Donald Trump）18歲孫女凱伊（Kai Trump）熱愛高爾夫運動，她在社交平台Instagram坐擁180多萬粉絲，外媒指其淨資產已超過2100萬美元（約新台幣6.1億元）。凱伊7月15日發布影片，顯示她身穿紅色外套在演講台前說話，看似「參加競選」實則為能量飲料品牌Accelerator Active Energy代言。

據《CEO Today》2月報導，凱伊的淨資產估計為2100萬美元，包括摩根大通銀行（JP Morgan Bank）管理的1600萬美元信託基金，以及來自股息、模特兒合約和社交媒體合作夥伴關係等各種來源的每年約250萬美元（約新台幣7347萬元）收入。

凱伊在爺爺名下位於佛羅里達州西棕櫚灘的川普高爾夫俱樂部拍片，她身穿套裝、帶上首飾，說道：「我將競逐（I'll be running）......和Accelerator Active Energy合作。」

她在配文中解釋：「不是要競選公職（Not running for office）。」

霍士新聞指，凱伊2026年將入讀邁阿密大學（the University of Miami），並承諾為學校女子高爾夫球隊效力。

她周三和無糖能量飲料品牌Accelerator Active Energy簽署NIL合約，並成為其合夥人，與體操網紅Livvy Dunne、美國美式足球聯盟（NFL）球星Travis Kelce為品牌代言。

據美國大學體育協會（NCAA）定義，NIL指的是學生運動員的「Name、Image 、Likeness（名字、圖像和肖像）」，運動員可利用NIL通過廣告等活動盈利。

延伸閱讀：

華爾街金主對特朗普「愚蠢」關稅憤怒卻束手無策

高爾夫球｜英媒：老虎活士與小特朗普前妻傳出戀情 兩人約會多時

文章授權轉載自《香港01》

資產 美國 爺爺 川普 Instagram

相關新聞

迴力鏢來了！川普想用「這理由」開除Fed主席鮑爾 結果反打到自己

美國總統川普最近持續試圖以聯準會（Fed）總部採用大理石建材及翻修代價高昂為由，開除Fed主席鮑爾。但諷刺的是，Fed總...

美國洛杉磯「不明車輛」衝撞人群 至少28人受傷3人危急

美國有線電視新聞網（CNN）19日報導，加州洛杉磯東好萊塢（East Hollywood）當天發生車輛衝入人群的事件，已...

18歲身價破6億！川普超正孫女擁百萬粉絲 超猛年收入曝光

美國總統川普（Donald Trump）18歲孫女凱伊（Kai Trump）熱愛高爾夫運動，她在社交平台Instagram坐擁180多萬粉絲，外媒指其淨資產已超過21...

洛杉磯發生汽車衝撞群眾事故 消防單位：逾20人傷

美國加州洛杉磯消防局（Los Angeles Fire Department）指出，洛杉磯市東好萊塢（East Holl...

川普下令制裁ICC合作人員 美聯邦法官喊卡：侵犯言論自由

美國聯邦地區法院法官今天做出裁定，阻擋總統川普政府執行針對那些與國際刑事法院（ICC）合作人員的行政命令

淫魔案檔案爭議續燒 川普令司法部公開大陪審團證詞

隨著富豪「淫魔」艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案引起的爭議如雪球般愈滾愈大，聯邦司法部18日應川普總統指示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。