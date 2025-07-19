川普下令制裁ICC合作人員 美聯邦法官喊卡：侵犯言論自由

美國聯邦地區法院法官今天做出裁定，阻擋總統川普政府執行針對那些與國際刑事法院（ICC）合作人員的行政命令。

路透社報導，兩名人權倡議人士4月提起訴訟，對川普2月6日頒布的行政命令提出法律挑戰。這項命令授權對參與ICC調查美國公民或以色列等美國盟邦的人員，實施可能造成影響深遠的經濟和旅行制裁。

美國聯邦地區法院法官托雷森（Nancy Torresen）在裁定書中說，這項行政命令違反憲法，侵犯了言論自由。她寫道：「這項行政命令對言論的限制，似乎遠遠超出必要範圍。」

她還說：「這項行政命令廣泛禁止任何有助於檢察官的言論相關服務，無論這些有益的服務是否與ICC對美國、以色列或其他美國盟邦的調查有關。」

白宮和ICC未立即回應置評請求。

美國根據這項行政命令對ICC檢察官卡林汗（Karim Khan）祭出制裁；美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）也將他列入受制裁的個人和實體名單。

根據這項命令，為卡林汗或其他受制裁個人提供服務的美國公民可能面臨民事與刑事處罰。該命令已受到ICC和數十個國家譴責。