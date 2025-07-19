迴力鏢來了！川普想用「這理由」開除Fed主席鮑爾 結果反打到自己

美國總統川普最近持續試圖以聯準會（Fed）總部採用大理石建材及翻修代價高昂為由，開除Fed主席鮑爾。但諷刺的是，Fed總部大量使用大理石，至少某種程度上是川普麾下官員的主意。

美聯社報導，川普第一任期Fed推動翻修華府總部計畫時，建築師曾透露Fed希望以玻璃打造外牆來展現透明機構形象，但川普任命的藝術委員會（Commission of Fine Arts）三名成員認為大理石最符合Fed總部歷史特質。藝術委員會會議紀錄顯示，儘管提議的玻璃外牆大多獲得保留，Fed總部最終仍安裝一些大理石。

哈佛大學名譽教授、曾擔任藝術委員會成員的奎格（Alex Krieger）說：「如果成本增加原因是安裝大理石，我不會感到驚訝。」

川普首席預算顧問沃特（Russ Vought）上周在致鮑爾的信中以「高檔大理石」為例，指控Fed「翻修鋪張」。鮑爾對此表示，翻修計畫採用國產新大理石理由有好幾個，其中之一是消除外部審查機構憂慮。

Fed總部翻修計畫總計超支約6億美元，安裝大理石並非超支唯一原因，該計畫也包含打造地下停車場與玻璃中庭。同樣曾審查與批准Fed翻修計畫的國家首都規劃委員會（NCPC），已開始調查鮑爾監督翻修是否不力。

白宮副幕僚長布萊爾（James Blair）18日向記者表示，Fed曾提議讓他和白宮其他官員在當天晚間7時視察Fed總部，但他們已拒絕這項提議，認為下周白天視察較理想。

川普一直宣稱通膨不會引發憂慮，Fed能大幅降息以鼓勵擴大貸款。相較之下，鮑爾和Fed其他委員會成員正觀望川普關稅是否會推升通膨。