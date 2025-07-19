美國智庫傳統基金會創辦人佛訥辭世 享壽83歲
美國保守派運動著名人物、華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）聯合創辦人兼前主席佛訥（Edwin J.Feulner）於今天去世，享壽83歲。
福斯新聞頻道（Fox News Channel）報導，佛訥於1977年至2013年擔任傳統基金會主席，並於2017年至2018年間再次擔任主席。
報導提到，佛訥因為將這個曾經默默無聞的智庫轉變為華府最具影響力的政策機構之一而聞名。
長期支持台灣的佛訥備受美國各界敬重，自1973年創立傳統基金會以來，他持續透過該基金會推動強化台美關係，呼籲美國政府基於「台灣關係法」對台提供安全協助，並大力推動台美洽簽自由貿易協定（FTA）。
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