美肯塔基州起訴Temu 指控其大量蒐集敏感個資

美國肯塔基州總檢察長近日對大陸電商平台拼多多的跨境平台Temu提起訴訟，指控該應用程式非法讓大陸政府取得美國用戶資料，並竊取美國品牌的智慧財產權。州政府表示，Temu在未經用戶知情或同意的情況下，大量蒐集敏感個資，行為令人「震驚」。

綜合Fox News和Bloomberg News報導，此份訴狀由州檢察官向伍德福德（Woodford County Circuit Court）提出，要求對 Temu發出禁制令，理由是其行為造成「多重」損害。

肯塔基州的調查人員指出，Temu的應用程式不僅蒐集用戶的實體位置、裝置移動軌跡、應用程式清單與相關帳戶資訊，還透過多層加密設計刻意規避安全檢查。

Temu應用程式中還存在「程式碼層級的行為」，以不安全的方式收集用戶的敏感個資，違反了州消費者保護法。且Temu應用程式被刻意設計用來規避偵測，該程式碼還能在下載後重新配置其功能，實質上繞過Google或Apple應用程式商店的安全與隱私測試。

報導指出，大陸法律規定企業必須在政府要求時提供資料並配合國家情報機構，並賦予政府「廣泛權力」可調查並存取私人網路與通訊系統。肯塔基州指出，這些企業在大陸仍保有部分業務，這使得Temu所涉隱私違規問題的後果更加嚴重。

此外，Temu還被指控販售大量使用未經授權智慧財產的商品。訴狀指出，Temu銷售數十款聲稱來自肯塔基州品牌、疑似未經授權的商品，像是肯塔基大學（University of Kentucky）、路易維爾大學（University of Louisville）、野牛仙蹤釀酒廠（Buffalo Trace Distillery）和邱吉爾園賽馬場（Churchill Downs）。

肯塔基州總檢察長柯爾曼Russell Coleman表示，Temu的「廉價商品與炫目行銷」掩蓋了更險惡的問題，「這個平台可能會讓肯塔基州民眾的裝置遭到惡意軟體感染，竊取個人資料並直接傳送給中國政府。他們也在侵蝕肯塔基州最具代表性的品牌信任，這恐怕會造成就業流失與經濟困境。」

這項訴訟是Temu再次因與中國的關聯而受到審視的最新案例，尤其是來自共和黨的關切。去年，有20位共和黨籍州總檢察長要求Temu說明其供應商是否涉及使用強迫勞動的指控。當時Temu否認了這一說法。