勸退遊客？美國將徵收逾7000元「簽證誠信費」 恐難申請退費

根據美國川普政府最近頒布的「又大又美法案」一條規定，凡需持非移民簽證入境的旅客，將被徵收「簽證誠信費」（visa integrity fee），且不得豁免，但未來可能有機會申請報銷。美國旅遊協會（U.S. Travel Association）表示，相關細節仍付之闕如，已對實施帶來「重大挑戰與諸多未解問題」。

CNBC旅遊版18日報導，簽證誠信費將於2025美國財政年度（2024年10月1日至2025年9月30日）實施，至少為250美元（折合新台幣約7347元）。國土安全部（DHS）部長有權視情況提高，日後亦將依通膨調整。

簽證誠信費適用於所有需持非移民簽證的訪客，包括遊客、商務旅客與國際學生，並在簽證核發時繳納，申請遭拒者免付。此外，簽證誠信費為額外收費，不會取代原有簽證費，需另行繳納。

德州律師布朗（Steven A. Brown）舉例：「一位申請H-1B簽證的工作者原本就需支付205美元（約台幣6025元）的申請費，在新費用實施後，總費用可能提高至455美元（約台幣13371元）。」

此外，簽證誠信費還須加計「I-94 表格費用」；「又大又美法案」已將該費用從6美元提高至24美元（約台幣705元）。I-94表格費適用於所有須提交入出境記錄表的旅客，也就是大多數入境者。

欲申請退費，持有人必須遵守簽證規定，包括「不得從事未經授權的工作」，且不得逾期停留超過簽證有效期限５天，報銷將在旅遊簽證到期後進行。

包括台灣在內的免簽證國家旅客使用的「旅行授權電子系統」（ESTA），費用也將從目前的21美元漲至40美元（約台幣1176元），一些中國大陸旅客使用的「電子簽證更新系統」（EVUS）也須支付30美元起跳的新費用。

布朗表示，簽證誠信費尚未開始實施，具體上路時間尚不明確。他認為，這項收費措施需透過相關法規，或至少在「聯邦公報」公告實施細節，才能正式啟動。

美國旅遊協會發言人表示，還不清楚旅客將如何支付該費用，「法案雖指示DHS部長徵收這筆費用，但簽證申請、核發與續簽並非由DHS主管，那DHS將在哪裡，還有什麼時候收費？」。

CNBC指出，報銷程序的啟動時機與具體方式更是疑問重重。布朗說自己會建議客戶，將這筆費用視為無法退還。他說：「如果能拿回來當然很好，但從政府手中把錢要回來通常很困難，我寧願他們把報銷當作一個『額外獎勵』。」

布朗還表示，簽證誠信費可能對國際學生以及B類簽證持有者，即休閒與商務旅客影響較大。他說：「對B類簽證持有者而言，可能不願意為了這趟旅程額外多支付每人250美元的費用。」