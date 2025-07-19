川普被指寄裸女畫生日信給艾普斯坦 對華爾街日報提起「重量級訴訟」

華爾街日報（WSJ）17日獨家報導指出，在一份贈送給已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2003年50歲生日禮物的信件收藏中，有一張美國總統川普署名的便箋，上面有一幅裸女圖。CNN 18日報導，川普已對WSJ發行人及撰寫該篇報導的2位記者提起誹謗訴訟，索賠至少100億美元。

川普否認曾撰寫該便箋，法律團隊則在18頁的訴狀中，指控WSJ的母公司「嚴重違反新聞倫理及準確報導的標準」，並指出該篇報導中並未刊出記者所稱的信件或素描。川普的律師表示，之所以沒有刊登，「是因為根本沒有任何真實的信件或圖畫存在。」

川普則在真實社群發文指出，「我們剛剛對所有參與刊登這篇虛假、惡意、誹謗性、假新聞『報導』的人提起了一場重量級訴訟，就刊登在那份完全沒價值的『破報』，也就是華爾街日報上。」

貼文指出，「這場歷史性的訴訟，就是要追究所謂誹謗文章的作者、現在已名聲掃地的華爾街日報，還有它的母公司和相關企業責任，梅鐸和湯姆森（不管他是幹嘛的！）排在最前面。」湯姆森是梅鐸旗下新聞集團的執行長。

他表示：「這次提告，不只是代表你們最愛的總統，也就是我本人，更是為了繼續挺身而出，捍衛所有美國人，再也不能容忍假新聞媒體的濫權與惡行。」最後強調，希望梅鐸和他的「朋友們」準備好面對曠日廢時的作證與答辯，並以「我們將讓美國再度偉大！」作結。

根據此前新聞，華爾街日報檢視該封信件後指出，上面描繪女子的胸部，陰部位置以川普名字「唐諾」的簽名取代，周圍還有數行打字文字。信末寫道：「生日快樂，願每一天都是另一個美好的祕密。」但川普受訪時否認寫過那封信或畫過那幅圖，威脅若報導刊出，就會提告。