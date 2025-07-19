快訊

抽血霸凌案論文曝光 學者驚呼「很誇張」：這已經是世界級的醜聞了

核三重啟公投 童子賢任正方辯護人 8月7日起辯論

美前駐中國大使：相信美國會延續助台抗中

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國前駐北京大使伯恩斯。(路透)
美國前駐北京大使伯恩斯。(路透)

美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）18日表示，美中領袖見面前必須達成貿易協議，並呼籲說，美國與盟友站在一起更加強大；伯恩斯也說，川普政府和拜登政府在對中政策上有很多相似之處，相信美國會延續協助台灣對抗中國大陸。

華府智庫「阿斯本研究所」（Aspen Institute）本周舉辦「2025阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum 2025），18日邀請學者專家針對印太情勢做討論。

伯恩斯在討論中表達對美國對中政策的樂觀，指他看到川普政策面對中國的態度與拜登政府有很多相似之處。

伯恩斯說，他密切關注國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）日前訪問亞洲，其在日本、南韓和菲律賓的說詞都與拜登政府官員的說法相同，認為國務卿魯比歐和赫塞斯會延續提高台灣的嚇阻能力，同時協助台灣對抗中國大陸。

伯恩斯說，中國尊重力量，中國尊重美國前總統拜登，是因為拜登建立出一套同盟系統，中國現在尊重美國總統川普，因為中國明白川普現在掌握國內行政權和立法權，指這對美中關係來說，是一個不錯的起點。

伯恩斯說，拜登政府在印太政策上的成功在於建立同盟系統，包括日本、南韓、澳洲、泰國、印度和菲律賓，讓中國感到同盟聯手對抗他們的威脅；伯恩斯說，中國必須與周邊的國家打交道，清楚外交影響力，伯恩斯認為，與盟友完全站在一起的美國永遠更加強大。

此外，伯恩斯也說，美中貿易戰目前休戰，指美中兩國都希望達成貿易協議，有可能在接下來2至3個月達成協議；伯恩斯表示，假如美中沒有達成協議，以他對中國的了解，川習會不會在APEC峰會成行。

美國 美中關係 伯恩斯

延伸閱讀

金融時報：川普測試歐盟極限 關稅底線喊15%至20%

川普AI藍圖 鬆綁監管力道、擴大資料中心所需能源資源

不能輕忽的瘋點子：川普開除鮑爾下一步…Fed併入財政部？

WSJ爆給艾普斯坦生日信附裸女畫 川普再轟垃圾報：期待梅鐸出庭

相關新聞

不該讓台灣淪陷 澳洲駐美大使：恐釋放中國軍事力量

澳洲前總理、現澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd）18日表示，台灣現在占據中國軍事力量的全部注意力，假如台灣淪陷，...

美前駐中國大使：相信美國會延續助台抗中

美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）18日表示，美中領袖見面前必須達成貿易協議，並呼籲說，美國與盟友站...

不能輕忽的瘋點子：川普開除鮑爾下一步…Fed併入財政部？

美國總統川普頻頻揚言開除聯準會（Fed）主席鮑爾，這將威脅Fed的獨立性。以為這個想法夠瘋狂了嗎？美國一位知名部落客提出...

WSJ爆給艾普斯坦生日信附裸女畫 川普再轟垃圾報：期待梅鐸出庭

華爾街日報17日獨家報導，一份贈送給已故「淫魔」富豪艾普斯坦2003年50歲生日禮物的信件收藏中，有張當時還不是美國總統...

美政府：洛杉磯警察訓練中心爆炸 至少3死

美國司法部長指出，至少3人在洛杉磯警察訓練中心的「事件」中喪生，媒體報導當時發生意外爆炸

手背有瘀青、小腿也浮腫...川普確診「慢性靜脈功能不全」

白宮十七日表示，美國總統川普確診「慢性靜脈功能不全」症狀，但他並未因此感到不適。白宮也宣布川普擬於下周訪問英國蘇格蘭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。