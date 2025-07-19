美前駐中國大使：相信美國會延續助台抗中

美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）18日表示，美中領袖見面前必須達成貿易協議，並呼籲說，美國與盟友站在一起更加強大；伯恩斯也說，川普政府和拜登政府在對中政策上有很多相似之處，相信美國會延續協助台灣對抗中國大陸。

華府智庫「阿斯本研究所」（Aspen Institute）本周舉辦「2025阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum 2025），18日邀請學者專家針對印太情勢做討論。

伯恩斯在討論中表達對美國對中政策的樂觀，指他看到川普政策面對中國的態度與拜登政府有很多相似之處。

伯恩斯說，他密切關注國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）日前訪問亞洲，其在日本、南韓和菲律賓的說詞都與拜登政府官員的說法相同，認為國務卿魯比歐和赫塞斯會延續提高台灣的嚇阻能力，同時協助台灣對抗中國大陸。

伯恩斯說，中國尊重力量，中國尊重美國前總統拜登，是因為拜登建立出一套同盟系統，中國現在尊重美國總統川普，因為中國明白川普現在掌握國內行政權和立法權，指這對美中關係來說，是一個不錯的起點。

伯恩斯說，拜登政府在印太政策上的成功在於建立同盟系統，包括日本、南韓、澳洲、泰國、印度和菲律賓，讓中國感到同盟聯手對抗他們的威脅；伯恩斯說，中國必須與周邊的國家打交道，清楚外交影響力，伯恩斯認為，與盟友完全站在一起的美國永遠更加強大。

此外，伯恩斯也說，美中貿易戰目前休戰，指美中兩國都希望達成貿易協議，有可能在接下來2至3個月達成協議；伯恩斯表示，假如美中沒有達成協議，以他對中國的了解，川習會不會在APEC峰會成行。