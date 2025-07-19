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不該讓台灣淪陷 澳洲駐美大使：恐釋放中國軍事力量

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
澳洲駐美大使陸克文。(歐新社)
澳洲駐美大使陸克文。(歐新社)

澳洲前總理、現澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd）18日表示，台灣現在占據中國軍事力量的全部注意力，假如台灣淪陷，將更廣泛地釋放中國的軍事能力，提醒各國要思考清楚。

華府智庫「阿斯本研究所」（Aspen Institute）本周舉辦「2025阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum 2025），18日邀請學者專家針對印太情勢做討論。

面對美國川普政府的政策不確定性，陸克文說，中國渴望穩定，川普多次提到不可預測性是他的優勢，認為不可預測性對美國來說不是一件壞事，尤其影響到中國對戰略和台灣議題的評估。

陸克文也說，印太各國愈來愈重視共同、合作嚇阻的原則是面對中國唯一的方法，這將求各國持續投資和不斷重申政治意圖；陸克文並表示，美國應該放棄讓台灣淪陷的想法，這不但代表台灣健全民主的消失，同時也將釋放中國的軍事力量。

陸克文說，台灣現在占據中國全部軍事力量的注意力，這包括世界上最龐大的海面艦隊，如果台灣淪陷，這樣的軍事能量和能力將會被更廣泛地釋放，各國應該要考慮清楚。

美國 澳洲 川普 兩岸關係

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