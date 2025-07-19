微軟回應國會疑慮 停止中國籍員工參與美軍技術協助

微軟公司今天表示，將停止讓中國籍工程師為美國軍方提供技術協助。在此之前，調查新聞網站ProPublica的報導引發美國參議員質疑，並促使國防部長赫格塞斯下令調查此事。

這項報導詳述在美國外包商聘僱具安全許可的「數位護衛」監督下，微軟（Microsoft）聘用中國工程師參與美軍運算系統的工作。不過，這些外包商往往缺乏技術與技能來評估中國工程師的作業是否構成資安威脅。

身為美國政府主要承包商的微軟，其系統過去曾遭中國和俄羅斯駭客滲透。微軟告訴ProPublica，公司曾在授權過程中向美方揭露相關作業流程。

微軟發言人蕭奧（Frank Shaw）今天在社群平台X上表示，「針對本週稍早引發的關切」，該公司已改變協助美國政府客戶的方式，以確保五角大廈所使用的服務不再由中國工程團隊提供技術協助。

今天稍早，擔任參院情報委員會主席及軍事委員會成員的阿肯色州參議員柯頓（Tom Cotton），針對微軟相關作法致函國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。柯頓要求美軍提交一份使用中國籍人員的承包商名單，並提供更多關於如何訓練美國「數位護衛」偵測可疑活動的資訊。

赫格塞斯今天也在X發文，認為柯頓的憂慮「完全正確」，國防部正調查微軟的相關作法。

赫格塞斯說：「任何國家，當然包括中國在內，外國工程師都絕不能被允許維護或存取（國防部）系統。」