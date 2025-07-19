美政府：洛杉磯警察訓練中心爆炸 至少3死

中央社／ 洛杉磯18日綜合外電報導
位在洛杉磯東區的警察訓練中心18日發生爆炸意外，警方與緊急應變車輛在現場部署。（KABC-TV／美聯社提供）
位在洛杉磯東區的警察訓練中心18日發生爆炸意外，警方與緊急應變車輛在現場部署。（KABC-TV／美聯社提供）

美國司法部長指出，至少3人在洛杉磯警察訓練中心的「事件」中喪生，媒體報導當時發生意外爆炸

法新社報導，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在社群媒體X發文指出，「疑似發生一起可怕事件，在執法訓練設施至少造成3人死亡」，調查人員正在現場「持續釐清狀況」。

加州州長紐松（Gavin Newsom）辦公室表示，他已聽取有關「報導所稱的爆炸事件」簡報，正「密切關注事態發展」。

福斯新聞（Fox News）和其他美國媒體報導，這起發生在比斯凱盧茲訓練中心（Biscailuz Training Center）的事件，似乎是一起意外，至少造成3名警察身亡。

「洛杉磯時報」（LA Times）引述不具名消息來源報導，爆炸發生時，這個訓練中心的爆裂物小組正在移動炸藥。

美國 爆炸 司法

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