魯比歐下令 美國務院停止置評他國選舉

華爾街日報十七日報導，美國國務卿魯比歐當天發出內部指引，要求國務院人員除了在清楚符合美國利益的情況下，停止公開置評其他國家的選舉。過去數十年美國官方常態性評論或恭賀他國選舉結果，報導稱，此一備忘錄將改變該院長久以來的方向。

長久以來美國官方「為了促進各國舉行公平選舉」，常公開檢視與批評他國選舉過程與結果，這和魯比歐的新指引截然不同。

該內部指引強調，「美國政府重視（他國的）國家主權」，顯然引用川普政府「美國近幾十年來錯誤涉入他國事務」的觀點。

根據指引，對他國選舉，美國國務院應聚焦恭賀勝選者，並避免就選舉過程的公平正義、適法性或他國民主價值等問題置評。

美國國務院被問到對該報導的回應時說，美方將堅守美國民主價值，當他國選擇相同路徑，也會慶祝那些價值。川普已清楚表明，美方將推動與符合美國戰略利益的國家建立夥伴關係。

白宮與美國國務院過去對他國選舉結果常態性發出祝賀聲明或評論，旨在推動各國選民能自由公平投票，讓世界更民主，以孤立操控選舉的極權國家，但國務院有時也會避免批評選舉不公的盟邦。

前任及現任美國外交人員表示，美方審視他國選舉的做法，尤其對小國與開發中國家帶來明顯衝擊，這些國家內部的在野陣營與人權團體則視美國聲明為施壓政府的工具。美國國務院評估他國是否進行公平自由選舉，也影響對他國干預選舉過程等行為擬定的制裁方案。

非政府組織「人權觀察」華府辦公室副主任韋德席姆批評，限制美國使領館層級的作為，只會使美國政府無法看清這些國家的領導者。