手背有瘀青、小腿也浮腫...川普確診「慢性靜脈功能不全」

白宮十七日表示，美國總統川普確診「慢性靜脈功能不全」症狀，但他並未因此感到不適。白宮也宣布川普擬於下周訪問英國蘇格蘭。

川普近日被發現手背上有輕微瘀青，小腿也出現浮腫，使外界關切其身體狀況。白宮新聞秘書李維特十七日在記者會證實，川普近幾周主訴腿部有輕微腫脹，因此接受白宮醫療小組的仔細檢查。

李維特說，手背上的輕微瘀青與常跟別人握手，引起輕微的軟組織刺激有關，也和川普服用阿斯匹林，以預防心血管疾病有關，這是阿斯匹林無害的副作用。

李維特還說，川普健康狀況「非常好」，他也對小腿腫脹「完全沒有任何不適感」。李維特表示，川普接受心血管等檢查，並透過雙下肢靜脈超音波，發現慢性靜脈功能不全，「這是七十歲以上族群常見症狀」。

美國總統川普小腿出現浮腫。美聯社

這種病症是因腿部靜脈無法有效將血液送回心臟，導致血液滯留下肢，恐造成靜脈曲張。不過李維特說，檢查結果並未顯示形成靜脈血栓或動脈疾病，包括全血細胞計數（ＣＢＣ）、廣泛基礎代謝、凝血功能檢測、Ｄ–二聚體、Ｂ型利鈉利尿胜肽（ＢＮＰ）指標等都在正常範圍內。

李維特提到，川普也做了心臟超音波檢查，確定心臟正常，沒發現有心臟衰竭、腎功能衰竭或系統性疾病等情況。川普四月曾接受年度健檢，其主治醫師在備忘錄中寫道，川普「健康狀況極佳」；白宮醫師巴巴貝拉也寫道，川普展現極佳的認知與身體健康狀況，「完全勝任三軍統帥與國家元首職責」。

李維特也宣布，川普預定廿五日至廿九日出訪英國，赴蘇格蘭的坦柏利和亞伯丁，且計畫於訪問期間與英國首相施凱爾會談，商討美英五、六月達成的貿易協議。李維特說，川普和第一夫人梅蘭妮亞也計畫在九月十七日至十九日國是訪問英國。這是川普夫婦繼他第一任的二○一九年後，再度國是訪英。