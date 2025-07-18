不能輕忽的瘋點子：川普開除鮑爾下一步…Fed併入財政部？

美國總統川普頻頻揚言開除聯準會（Fed）主席鮑爾，這將威脅Fed的獨立性。以為這個想法夠瘋狂了嗎？美國一位知名部落客提出更驚世駭俗的見解：把Fed與美國財政部合併！

這位部落客就是自稱「民粹極權主義論者」的雅文（Curtis Yarvin），美國現任副總統范斯是他的粉絲，全球首富馬斯克最近還向他徵詢政治建議。他對美國右翼政治人物的影響力不可小覷。馬斯克對「政府效率部」（DOGE）的願景，就是受雅文2012年「讓所有政府員工退休」（Retire All Government Employees，RAGE）相關演講和文章啟發。

民粹部落客雅文言論可能影響川普政策

雅文兩周前接受金融時報訪問時提及Fed議題，他主張川普應粉碎Fed的獨立性，做法是把Fed併入財政部，以便財政部重組美國規模37兆美元的國債，並且「拔管」--撤除美國靠其他國家資助的管路。

他說：「我這大膽的計畫，是把Fed和財政部合併，然後讓資產價格重估。把美國財政部發行的公債視為債務，是非常不正確的，應視之為限制股（restricted stock）。」

這些提議可能讓Fed觀察家頓時面無血色。大多數經濟學家都會認為瘋狂至極。金融市場想必也是。光是川普本周放話可能炒鮑爾魷魚，就足以觸動美元和美國公債價格下跌。

雅文的想法固然聽起來荒誕不經，也可能大錯特錯，但絕不可一笑置之。除了范斯和馬斯克讚賞雅文的見解外，川普政府許多中階官員也是雅文部落格的忠實讀者。

也因此，雅文的「瘋狂」點子已成川普政府官員閒聊的話題。比方說，近日盛傳的一種臆測是，倘若川普果真開除鮑爾，有可能指派財長貝森特同時掌管財政部和Fed。

攻擊Fed反映的問題：民粹vs.菁英鬥爭

目前並無跡象顯示鮑爾真的會離職，或美國國會願意接受貝森特身兼兩職。但光是這些瘋狂點子在華府政壇流傳，已凸顯美國政府機構正遭到破壞；鮑爾遭到川普政府官員圍剿，只是反映更大規模攻擊的一個跡象罷了。

乍看下，像雅文這樣的民粹主義部落客，發言可能走偏鋒，屬於邊緣言論；但仍可能逐漸形塑未來的主流辯論，無論是財富稅、租金管制、美國債務重組，或「只是」Fed與財政部合併的議題。

民粹部落客言論受到重視，反映所謂「奧弗頓之窗」（政策被視為可接受的範圍）正日益敞開。右翼民粹極權主義思想漸獲不滿社會現況的民眾接納，左派年輕選民愈來愈擁抱社會主義和共產主義。政治學家史諾威說，左翼與右翼的劃分在政界仍具影響力，但「在許多國家已演變成民粹分子與菁英分子之間的一場惡鬥--通常在社群媒體和Substack平台上演」。

在這種氛圍下，投資人應接觸盡可能廣的思想，即使厭惡也要有個概念，躲在回音室裡看似舒適，實則危險。投資人也應警覺一點：民粹政策可能傷害資產市場。不論是左翼民粹主義者的重分配和財政擴張，或右翼民粹主義者破壞法治和干預市場（例如「關稅」），長期而言都不利資產價格。