WSJ爆給艾普斯坦生日信附裸女畫 川普再轟垃圾報：期待梅鐸出庭

華爾街日報17日獨家報導，一份贈送給已故「淫魔」富豪艾普斯坦2003年50歲生日禮物的信件收藏中，有張當時還不是美國總統的川普署名的便箋，上面有幅裸女輪廓圖。美國總統川普新聞報導前後都否認此事，稍早也揚言提告。美國CNN報導，川普又發文抨擊華爾街日報，稱他很期待華爾街日報老闆、媒體大亨梅鐸出庭作證。

川普在自家媒體平台「真實社群」發文說：「我期待梅鐸能出庭作證，為我提告他和他的『垃圾報紙』華爾街日報出庭作證。那會是個很有趣的經歷！」

其實，川普稍早已經針對此事發布過一篇貼文。他否認那封信中不是他的話，也不是他說話的方式，而且自己也不會畫畫；他還告訴梅鐸不該刊登這篇假新聞，但梅鐸還是刊登了，所以他要提告梅鐸和華爾街日報。