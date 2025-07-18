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曾處理性犯罪富豪艾普斯坦案 美國檢察官突遭解職

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
經辦艾普斯坦案的前聯調局長柯米的女兒莫琳‧柯米，被司法部開除。(美聯社)
經辦艾普斯坦案的前聯調局長柯米的女兒莫琳‧柯米，被司法部開除。(美聯社)

美國媒體報導，曾處理惡名昭彰的性犯罪富豪艾普斯坦案的美國聯邦檢察官，突然遭到解職。她也是前聯邦調查局局長的女兒。

美國前聯邦調查局（FBI）局長柯米（JamesComey）的女兒莫琳（Maurene Comey）16日被解除曼哈頓助理聯邦檢察官職務。司法部拒絕向法新社證實莫琳是否遭解職，並表示「不會針對人事問題發表評論」。

美國政治新聞機構Politico刊登莫琳寄送給前同事的訊息，當中提到自己無故遭司法部「立即解職」。她鼓勵他們不要成為「恐懼」的犧牲品。莫琳在檢察官辦公室已任職10年。

莫琳說：「倘若一名職業檢察官可以無故遭解職，恐懼就可能滲透到留下來的人的決定中。不要讓這種情況發生。恐懼是暴君的工具。」

在莫琳遭解職的前一週，司法部證實已對她的父親柯米、川普的長期批評者，展開未指明的刑事調查。

而川普也面臨越來越大的壓力，要求公布針對艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的調查資料。艾普斯坦被控性販運，2019年在紐約獄中自殺。

莫琳是處理艾普斯坦案件的檢察官之一，因為艾普斯坦已死，這個案件從未進入審判程序。

莫琳還起訴了麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell），她是唯一因艾普斯坦案遭刑事起訴的前同夥。

美國 檢察官 川普 司法

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