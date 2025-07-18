疑面臨政治壓力 CBS明年停播知名深夜脫口秀
美國哥倫比亞廣播公司（CBS）今天說，旗下「史蒂芬柯貝爾深夜秀」將於2026年5月停播。幾天前該節目主持人批評，CBS母公司派拉蒙以1600萬美元與總統川普和解是「鉅額賄款」。
法新社報導，史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）在他主持多年的深夜節目「史蒂芬柯貝爾深夜秀」（TheLate Show With Stephen Colbert）宣布，「明年將會是我們的最後一季，公司決定於2026年5月停播本節目」。隨後現場觀眾席響起一片噓聲和語帶懷疑的喊叫聲。
CBS今天發布聲明說，停播深夜秀「純粹是針對深夜節目面臨困境時做出的財務決定」，強調此舉「與節目收視、內容或母公司派拉蒙（Paramount）近期的其他事務均沒有關係」。
去年美國總統大選期間，川普（Donald Trump）控告CBS新聞節目「60分鐘」（60Minutes），刻意剪輯當時當時民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的專訪內容，以呈現賀錦麗的正面形象，因此向CBS求償200億美元（約新台幣5866億元）。
形容這起訴訟毫無法律依據的派拉蒙，在本月初與川普達成和解協議，同意支付1600萬美元和解金。
史蒂芬柯貝爾常直言不諱批評川普，他在本週播出的節目中形容這筆和解金像是「一筆鉅額賄款」。
聲明也說，公司「以史蒂芬稱CBS為家感到自豪」，強調他和這個節目將永遠銘記於觀眾心中。
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