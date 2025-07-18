川普提名前達美航空機師安德森 出任駐ICAO代表

美國白宮今天說，川普總統提名達美航空公司（Delta Air Lines）前機師安德森（Jeffrey Anderson）出任美國駐國際民航組織（ICAO）代表。不過，此舉已遭到機師工會反對。

路透社報導，這項提名正值部分美國參議員希望川普政府在位於蒙特婁的國際民航組織中，推動將航空公司機師的強制退休年齡從65歲提高至67歲。

自2022年7月人稱「薩利」的蘇倫柏格（C.B."Sully" Sullenberger）卸任以來，美國在國際民航組織一直沒有常駐代表。蘇倫柏格曾於2009年駕駛空中巴士A320客機時遭遇鳥擊，最後讓飛機成功迫降在紐約哈德遜河（Hudson River）。

代表42家美國和加拿大航空公司、7萬9000多名機師的機師工會ALPA（Air Line Pilots Association）批評川普提名安德森，稱他不具備資格。

工會在聲明中說：「安德森先生似乎唯一真正的資格，就是他支持將機師強制退休年齡提高的立場─這將使美國在全球航空界中成為異類，並在機師勞動力、國際與國內航班運作上造成混亂。」

去年，美國國會否決將航空公司機師強制退休年齡從65歲提高至67歲的提案。根據國際規定，65歲以上的航空公司機師在美國以外的大多數國家不得執行飛行任務。