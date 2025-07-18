川普提名親以色列人士出使馬來西亞 引數十群眾抗議

馬來西亞今天有數十名示威者聚集在首都吉隆坡的美國大使館前抗議，呼籲拒絕美國總統川普（Donald Trump）提名的駐馬來西亞大使人選亞當斯（Nick Adams）。

法新社報導，川普一週前提名以堅定支持以色列聞名的右派評論員亞當斯出任美國駐馬來西亞大使，而大馬是個文化多元且穆斯林占多數的國家。

示威者高喊「拒絕亞當斯」等口號，並舉著印有亞當斯臉部並打上紅色大叉的海報。

這場和平示威由馬來西亞首相安華（AnwarIbrahim）領導的「希望聯盟」（Pakatan Harapan）旗下青年團發起，他們向位於吉隆坡市中心的美國大使館提交備忘錄。

這些示威者敦促美國政府撤銷提名亞當斯出任大使，並「考慮一位更專業、更溫和、更理解東南亞地區穩定重要性的人選」。

現年40歲的亞當斯出生於澳洲，並擁有美國國籍。

亞當斯曾在社群媒體X平台發文說：「如果你支持巴勒斯坦，你就是支持激進的伊斯蘭恐怖分子且仇恨猶太人。」

馬來西亞與以色列沒有邦交，大馬當局也多次譴責以國在加薩走廊（Gaza Strip）及其他地區的軍事行動。