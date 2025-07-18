美國會准砍90億美元外援公共廣播經費 共和黨人喊讚

美國聯邦眾議院今天凌晨通過總統川普刪除90億美元對外援助和公共廣播經費計畫，共和黨籍國會議員表示，這僅是國會進一步力砍聯邦預算的開端。

法新社報導，川普和昔日選戰大金主馬斯克（ElonMusk）先前推動削減聯邦政府開支，承諾每年省下1兆美元，這項削減90億美元措施僅是其中一小部分。

但共和黨籍國會議員表示，這場表決兌現了川普削減開支的競選承諾。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）在表決後的聲明中說：「川普總統和共和黨籍眾議員允諾兼顧財政責任和政府效率。我們今天再次兌現這個承諾。」

國會參眾兩院都由共和黨掌控。參議院昨天剛通過法案，眾議院今天凌晨以216票贊成、213票反對的表決結果通過，法案接下來將送至白宮由川普批准。

川普讚揚那些支持他的國會議員。他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「共和黨人40年來都在嘗試做這件事，最後都失敗…但不會再失敗了。這意義重大！」

大部分削減的經費是針對受到疾病、戰爭和天災危害的國家援助計畫。不過這項措施同時撤銷未來兩年提供美國公共廣播公司（Corporation for PublicBroadcasting）的11億美元經費。

保守派人士認為這筆經費沒必要編列，先前的撥款等於是資助對方帶有偏見的報導。

參議院少數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，這「對所有在洪水、颶風、龍捲風等災害期間依賴公共廣播的美國人來說是黑暗的一天」。