鬆綁監管自肥？華郵爆川普內閣逾3成官員 持有或投資加密貨幣

在川普政府推行有利加密貨幣的法案之際，華盛頓郵報報導，超過二成的川普政府官員和提名人選，在接受任命或提名時都持有加密貨幣，或是投資區塊鏈或數位資產公司，川普內閣更有超過三分之一成員擁有或投資加密貨幣，川普本人申報擁有至少5,100萬美元的相關投資，可能引發「自肥」爭議。

華郵在檢視近300名高層官員的財務揭露表格後，發現近70名川普政府官員與提名人在獲選時，持有加密貨幣、或有投資區塊鏈與數位資產公司，一些人是支持川普去年競選總統的科技業與加密貨幣產業領袖，如今在政府位居要津，其他執掌關鍵的執法與執法機關，也有人是川普任命的大使，其中一些人申報的個人持有金額為數一數二高。這些表格涵蓋的持有時間從2024年底至2025年初，持有規模介於小額和逾1.2億美元不等。

申報資料顯示，川普政府官員與提名人共持有至少1.93億加密資產，包含持有的加密貨幣、與對加密貨幣或區塊鏈業者的投資，由於這些揭露表格只需申報持有的規模區間，而非確切數字，因此實際持有金額幾乎肯定會更高。

在川普內閣內，除了川普申報個人持有至少5,100萬美元的數位資產，超過三分之一閣員都揭露持有或投資加密資產。副總統范斯已活躍於投資加密貨幣產業，揭露去年持有的比特幣規模超過25萬、但在50萬美元以下。財長貝森特也揭露持有最多50萬美元的數位資產。財政部發言人表示，貝森特已在就職前全數出清。

華郵是所有川普政府提名、以及參院確認提名的職位，索取財務揭露資料，但不計算留任者，統計至7月3日止，並取得其中95%的資料。

川普政府有大量高階官員獲提名人都持有加密貨幣，也象徵多年來尋求合法投資名聲的加密貨幣產業最新里程碑，也暗示川普將有廣泛官員和盟友將受惠於目前鬆綁加密貨幣監管的路線。

相較下，前總統拜登沒有任何閣員在財務揭露資料中，申報持有數位貨幣，歷任政府高階官員所持有的加密貨幣規模，也都無法與目前的川普政府相比。