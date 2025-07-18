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巴基斯坦團體涉發動喀什米爾攻擊 遭美列恐怖組織

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國今天將巴基斯坦「虔誠軍」外圍組織「抵抗陣線」列為恐怖組織。該組織被控4月在喀什米爾發動一場恐怖事件，引發印度和巴基斯坦數十年間最嚴重的衝突。

法新社報導，聯合國已將虔誠軍（Lashkar-e-Taiba,LeT）列為巴基斯坦恐怖組織。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio） 形容抵抗陣線（The Resistance Front,TRF）是虔誠軍的「掩護和代理勢力」。

盧比歐在聲明中說，美國將抵抗陣線列為恐怖組織「展現川普政府致力保護國家安全利益、對抗恐怖主義，以及執行川普總統呼籲替巴哈甘（Pahalgam）攻擊事件伸張正義的決心。」

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar ）今天在社群平台X發文，華府此舉是「印美反恐合作最有力的證明」。

今年4月，武裝分子在印度控制的克什米爾（Kashmir）地區度假勝地巴哈甘向遊客開火，造成26人死亡，死者幾乎清一色是印度教徒。

抵抗陣線一開始宣稱對巴哈甘攻擊事件負責。對於抵抗陣線，外界所知不多。

但隨著社會對此攻擊事件批評聲浪越來越強烈，抵抗陣線撤回先前的說法。

印度將抵抗陣線列為恐怖組織，印度智庫「觀察者研究基金會」（Observer Research Foundation ）稱抵抗陣線是「虔誠軍的掩護和分支」

恐怖組織 巴基斯坦 印度教

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