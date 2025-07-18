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美國加強掃蕩 執法人員法庭外埋伏逮捕移民

中央社／ 紐約18日綜合外電報導

美國紐約市曼哈頓一處法庭外的陰暗走廊上，數名蒙面執法人員逮捕出席強制性聽審的移民，這是美國總統川普日益加強的掃蕩移民行動一環。

法新社報導，川普（Donald Trump）去年競選總統時就曾經承諾要驅逐大批移民，如今他試圖達成自己每年驅逐100萬移民這項被廣為報導的目標，便鼓勵相關當局更積極採取行動。

自從川普二度入主白宮，美國國土安全部（Department of Homeland Security）人員採取的策略是在全國各地移民法庭外守株待兔，然後等庇護聽審結束後逮捕離開法庭的移民。

某些情況下，未出席移民法庭的聽審是犯罪行為，這件事本身就可能導致移民被驅逐出境。因此許多移民別無選擇只能出席聽審，並面臨可能遭到逮捕的狀況。

法新社記者本週在紐約市中心一處聯邦大樓目擊，來自不同聯邦機構的持盾武裝人員於法庭聽審外徘徊，手中拿著附有目標移民照片的文件。

在這棟聯邦大樓的12樓，執法人員短短幾小時內就逮捕了10多位來自不同國家的移民。

紐約市政府官員藍德（Brad Lander）上個月試圖陪同一位即將被驅逐的移民時，曾短暫遭美國移民暨海關執法局（ICE）人員拘捕，他稱這些聽審是「陷阱」。

藍德本月16日指出，這些表面上看似為司法聽審，其實是誘騙移民踏入並逮捕他們的陷阱。

美國 移民 川普

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