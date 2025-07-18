川普下令了！擋不住外界質疑聲浪 公布艾普斯坦案大陪審團證詞

川普政府近日面臨外界要求揭露更多艾普斯坦案細節的壓力。美國CBS報導，總統川普17日深夜下令司法部長邦迪尋求公布艾普斯坦案相關大陪審團證詞。川普的態度似乎有所改變。他先前即使面臨壓力和外界質疑，仍堅稱政府做法正確，還罵質疑政府做法的支持者遭民主黨愚弄。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（truth social）發文表示：「有鑑於大眾相當關注艾普斯坦案，我已要求司法部長邦迪提交所有關於此案的大陪審團證詞，但這項舉措須經法院批准。這場由民主黨持續宣傳的騙局必須結束，現在就要！」

邦迪則在川普發文幾分鐘後，於社群媒體X發文。他寫道：「我們準備明天向法院申請公布大陪審團文字記錄。」

法官需要對是否公布這些資料做出最後裁決。裁決可能需要花一些時間，不太可能立即出爐。

美國CBS新聞也指出，目前尚不清楚川普政府會要求公布哪些資料，也不清楚政府所掌握的艾普斯坦案相關資料中，有多少是大陪審團證詞。