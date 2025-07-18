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千億高鐵建設補助遭砍 加州要告川普政府

中央社／ 洛杉磯17日綜合外電報導

美國加州州長紐松今天表示，由於總統川普決定停止對加州高鐵計畫給予聯邦補助，加州將狀告川普政府。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）證實，已終止尚未動用的約40億美元（約新台幣1176億元）聯邦資金撥款。

法新社報導，加州州長紐松（Gavin Newsom）透過聲明指出：「川普（Donald Trump）終止對加州高鐵的聯邦補助，充滿政治算計。這又是一場為了懲罰加州的政治作秀。」

紐松說：「我們正在提起訴訟，以阻止川普破壞全美唯一正在建設中的高鐵。」他並說，聯邦補助的取消將會「危及真正的就業機會與民眾生計」。

作為民主黨的大本營，全美人口最多的州加州自川普重返白宮以來屢屢成為他發怒的目標，加州已對聯邦政府發起多項法律訴訟。

加州的高鐵計畫預定連接兩大城市洛杉磯（LosAngeles）與舊金山（San Francisco），全長約610公里，車程預計僅需2小時40分。

不過2008年計畫推出後卻歷經無數延宕，且預算大幅超支。加州的高鐵計畫從構想到規劃再到開始執行已耗時超過15年。

根據紐松說法，該計畫預計可創造1萬5000個工作機會。

川普16日宣布，將取消原先預留給這項工程的聯邦補助。

川普在社群媒體發文寫道：「聯邦政府不會再花任何一毛錢資助這個『紐渣』（Newscum）騙局。」共和黨籍的川普習慣以「紐渣」這個綽號來稱呼民主黨籍州長紐松，將他的姓氏Newsom與scum（人渣）結合來貶抑他。紐松是川普的政敵。

高鐵 美國 川普

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