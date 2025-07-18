李在明傾向不出席北京慶抗戰勝利活動 反映對美關係為優先

南韓中央日報18日報導，中國邀請南韓總統李在明參加9月3日在北京天安門廣場的中國人民抗日戰爭勝利80周年活動，李在明傾向不參加。這項決定顧慮到韓美的貿易與安全保障的談判還在進行，以及韓美峰會日程仍未確定。

知情人士18日表示：「中國發出了邀請，但李總統不打算參加，內部正討論派哪位高層官員出席。」

2015年時任總統朴槿惠出席相同活動的結果，也可能是李在明傾向不出席的原因。當時，朴槿惠希望中國在北韓核問題上發揮負責任的角色，但中國的立場並沒有積極改變，還導致韓美關係發生裂痕。

11日與李在明會面的前《韓國經濟新聞》主筆鄭奎載表示：「（李總統）很可能決定不參加戰勝節。我提到不知道2015年為何朴槿惠要參加時，總統回應說，當時朴槿惠的做法似乎有些過頭了。」他還透露：「李總統提到，若川普（美國總統）參加，我們或許也可以考慮出席。」

外交部長官被提名人趙顯在國會外交統一委員會的人事聽證會上，被問及李在明是否參加北京活動時表示：「無法明確答覆。」至於有沒有可能在韓美峰會前出席活動，他明確表示：「應該不會有這種情況。」被認為是避免美國的不必要誤解。

有觀點認為，中國明知李在明參加可能性低，仍發出邀請，意圖試探南韓，檢驗韓美關係是否存在縫隙。