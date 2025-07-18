川普大刪對外援助經費 民主黨人憂北京趁虛而入

美國聯邦參議院今天批准刪減近90億美元的對外援助與公共廣播經費，川普總統上任近6個月以來，他以行政命令推動激進的支出改革可以說正式上路。

援外經費大幅刪減影響許多正在進行的計畫，美國官員證實，近500噸援助阿富汗與巴基斯坦營養不良兒童的高營養餅乾，因為在杜拜倉庫放到過期只好銷毀，這些餅乾原本是用於維持營養不良兒童的生命。

美國管理與資源副國務卿瑞加斯（Michael Rigas）承認，此事責任在於美國國際開發總署（USAID）關閉，因為它在大幅刪減經費後被併入國務院。

最先報導此事的大西洋月刊（The Atlantic）表示，美國在拜登政府將結束時購買這些餅乾，花費約80萬美元，川普政府銷毀這些食物又讓納稅人損失13萬美元。

美慈組織（Mercy Corps）負責全球政策與宣傳的副總裁菲力普斯－巴拉索（Kate Phillips-Barrasso）表示，大型基建計畫因預算被砍立即叫停，根本沒考慮如何收尾。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）稱這筆援外資金是「價值90億美元的垃圾」，預計眾議院今天稍晚將撤銷撥款。

撤銷撥款的內容包括美國原先提供聯合國兒童基金會（UNICEF）和聯合國開發計畫署（United NationsDevelopment Programme, UNDP）等多個聯合國機構的4.37億美元。此外，川普政府也自發展援助項目中撤回25億美元。

參議院民主黨人發布一份措辭嚴厲的報告，指責川普政府將全球領導地位拱手讓給中國，因為中國一直在增加外交支出並宣傳其世界觀。

參議院外委會民主黨籍首席議員夏亨（JeanneShaheen）表示，撤銷撥款的表決結果「將受到北京歡呼，北京正慶祝在川普擔任美國總統下退出世界的局面」。