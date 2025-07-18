巴西被威脅課50%關稅 總統魯拉指川普「不是全世界的皇帝」

美國總統川普日前在真實社群發了一封信給巴西總統魯拉，要求撤銷針對前總統波索納洛的指控，否則將對巴西商品加徵50%進口關稅。魯拉17日接受CNN獨家專訪回擊，川普是被選為美國總統，「不是世界的皇帝」。

魯拉透過翻譯告訴CNN主持人艾曼普（Christiane Amanpour），川普的威脅違反外交慣例，波索納洛的命運不該納入貿易談判。

他表示，巴西司法部門權力獨立，總統無權干涉。波索納洛「不是因個人因素受審，而是涉嫌策畫政變而受審。」

波索納洛本人否認有任何不當行為。川普18日在真實社群發表了一封給波索納洛的信，暗示他是「不公正體系」的受害者，表示自己將「密切關注」。

魯拉則表示，如果川普在2021年1月6日國會暴亂事件中採取的行動發生在巴西，也會面臨審判。他透露，自己起初不敢相信川普在社群媒體上的貼文是真的，「這讓人非常不悅，我還以為那是假新聞。」

巴西已表態，若川普用高關稅威脅，將課徵對等關稅報復。這是幾個月以來，首度有國家在關稅壓力下公開挑戰川普。魯拉強調，巴西要照顧巴西與巴西人民，而不是別國的利益，「巴西不會接受任何強迫的條件，我們接受談判，但拒絕被強迫。」

魯拉說，他有意與華府達成協議，至於會不會「認真」考慮談判，要取決於川普，期盼對方能改變立場。他說：「我不是進步派總統，我是巴西的總統。我不會把川普視為極右翼總統，而是美國的總統，一位由美國人民選出來的總統。」

他表示：「世界上最美好的事，就是我們坐下來好好談一談。」