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Fed大樓翻修案挨批浮誇 鮑爾回信白宮預算局長強調這一責任

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）位於華府的總部大樓正在進行整修工程。 路透
美國聯準會（Fed）位於華府的總部大樓正在進行整修工程。 路透

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周四（17日）回信給日前對Fed總部大樓整修提出批評的白宮預算管理局局長沃特，鮑爾表示，聯準會對於妥善管理公共資源的責任非常重視。沃特上周四（10日）致函鮑爾並且在社群媒體上貼出信件內容，砲轟聯準會奢華翻修已讓經費膨脹到25億美元。

鮑爾在回函中寫道：「我們在履行國會賦予我們、代表美國人民的職責時，嚴肅看待妥善管理公共資源的責任。」信中對於整修花費的解釋，大多重述聯準會已在官網「常見問答」頁面上提供的資訊。

白宮預算管理局局長沃特（Russell Vought）上周寫給鮑爾的信裡，形容整修工程「浮誇浪費」，痛批成本太高，要求鮑爾在七個工作天內提供整修細節。

聯準會總部大樓整修案的爭議焦點在翻修在華府的兩棟歷史建築。總統川普、沃特及其他川普人馬近日緊咬這項成本超支的工程，大力檢討鮑爾管理失當。

批評力道升級的時機正值川普和行政團隊持續施壓聯準會降息。今年到目前為止，聯準會決策官員一直維持利率不變，主要理由是他們要等待、觀察川普的關稅政策與其他經濟措施，將如何影響通膨與就業市場。Fed這種觀望立場激怒了川普，經常辱罵鮑爾不趕快降息。

美國共和黨眾議員盧納在周四稍晚表示，她會請求美國司法部對鮑爾在6月赴國會提出有關總部翻修案的證詞是否精確進行調查。

鮑爾 聯準會 川普

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