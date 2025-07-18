美媒揭寄給性犯罪富豪艾普斯坦不雅信　川普擬告

美國總統川普今天揚言對「華爾街日報」（WSJ）提告，原因是這家美國媒體刊登一則報導說，性犯罪富豪艾普斯坦生前曾收到來自川普的不雅信，川普駁斥這是不實報導。

法新社引述「華爾街日報」報導指出，英國社交名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）將艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2003年的50歲生日收到的祝賀信函集結成冊，其中包括一封有川普簽名的信。「華爾街日報」記者稱檢視過這封信，但沒有刊登影像。

據稱這封信的內容就像其他收藏的信件一樣不雅，當中有幾行用打字機打出來的文字，外面的粗線條是一個裸女的輪廓，看起來是用手畫的。

「華爾街日報」報導說：「這位後來當上總統的人在她的腰部下方簽了一個彎彎曲曲的Donald（唐納，川普名），模仿陰毛的樣子。信的結尾是『生日快樂，願每一天都是另一個美好的秘密』。」

川普否認自己寫過這封信或畫這個圖，他告訴「華爾街日報」：「這不是我寫的。這是假的。」

他說：「我這輩子從沒畫過圖。我不畫女人的畫。這不是我的用語，也不是我的字。」

川普還在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，他和白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）已直接告訴「華爾街日報」總編輯「這封信是假的」。

他說：「他們反正就是要編造一個不實、惡意且誹謗性的報導。」

他還說，他很快就會對「華爾街日報」、新聞集團（News Corp.）以及媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）提告，「新聞界必須學會誠實，不要依賴那些可能根本不存在的消息來源」。