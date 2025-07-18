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WSJ獨家報導川普給艾普斯坦的生日信附裸女畫 川普揚言告「三流報紙」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普15日從白宮南草坪出發前往賓州時與記者交談。路透
美國總統川普15日從白宮南草坪出發前往賓州時與記者交談。路透

華爾街日報17日獨家報導，指出在一份贈送給已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2003年50歲生日禮物的信件收藏中，有一張還不是美國總統的川普署名的便箋，上面有一幅裸女輪廓圖。川普在新聞出刊前後均否認此事，並揚言對華爾街日報提告。

根據CNN轉述，華爾街日報檢視該封信件後指出，上面描繪女子的胸部，陰部位置以川普名字「唐諾」的簽名取代，周圍還有數行打字文字。信末寫道：「生日快樂，願每一天都是另一個美好的祕密。」

川普15日接受華爾街日報採訪時，否認寫過那封信或畫過那幅圖，威脅若報導刊出，就會提告。他表示：「我這輩子從沒畫過畫，更不會畫女人的圖。這不是我的語言，也不是我的用詞。」

華爾街日報刊登報導後，川普就在真實社群發文表示，已指示司法部長邦迪（Pam Bondi），「鑒於外界對艾普斯坦荒謬誇大的關注程度，在獲得法院批准的前提下，提供任何與所有相關的大陪審團證詞。」邦迪隨即在「 X」回應，已準備於18日提供資料，但法官核准程序會比較久。

川普在真實社群寫道：「華爾街日報刊出了一封假信，據稱是給艾普斯坦的。那不是我的話，也不是我說話的方式。而且，我不會畫畫。我告訴梅鐸（華爾街日報老板）這是場騙局，他不該刊登這篇假新聞。他還是刊了，所以我現在要狠狠告他，還有他那份三流報紙」；發文最後署名「DJT」，顯為川普本人所寫。

連結：https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114871752316281496

CNN已向華爾街日報及母公司道瓊公司提出，希望回應此事。

該報導很可能進一步加劇外界對川普處理司法部審查艾普斯坦案的質疑。過去幾天，艾普斯坦案激起部分川普支持者不滿，讓白宮陷入混亂。

華爾街日報 生日 川普

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