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美眾院通過三大加密法案！產業重大勝利 為數位貨幣邁向主流鋪路

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國眾議院周四（17日）通過三項加密貨幣法案。圖中者為眾院金融服務委員會主席希爾。美聯社
美國眾議院周四（17日）通過三項加密貨幣法案。圖中者為眾院金融服務委員會主席希爾。美聯社

美國眾議院周四（17日）通過三項加密貨幣法案，這些新規定將提升加密產業的合法性，呼應美國總統川普推動美國成為「世界加密首都」的政策主張。

其中一項立法是規範穩定幣，該法案先前已獲參議院跨黨派支持通過，現將送往川普辦公桌等待簽署。另外兩項法案將移交參院審議，包括為加密貨幣建立新市場結構的廣泛措施，以及禁止聯準會發行數位貨幣的法案。

眾議院以308票贊成、122票反對的票數通過穩定幣法案，為這類與美元等穩定資產掛鉤、以減少價格波動的加密貨幣，設定了初步規範與消費者保護機制。穩定幣法案6月已在參議院獲得兩黨支持。

眾議院金融服務委員會主席希爾說：「在全世界，支付系統正歷經一場革命。」他強調這項法案將「確保美國競爭力，同時為消費者提供強大保障。」

儘管川普宣示本周為「加密貨幣周」，但眾議院內部對法案整合方式存在歧見，使立法進度延宕超過一天。最終，共和黨領袖決定分開表決三項法案，但也使得後兩項法案在參院命運未卜。

穩定幣法案被視為讓目前規模2,650億美元的穩定幣市場與產業合法化，並邁向建立消費者信任。美國財長貝森特6月曾表示，該立法有助於讓穩定幣市場在2030年前膨脹至3.7兆美元。

這項立法對穩定幣發行商進行規範，要求遵守美國反洗錢與制裁規定，並強制要求發行商必須擁有支撐其加密貨幣的儲備資產。

共和黨眾議員也強力敦促參議院審議第二項加密法案，也就是建立加密貨幣市場新架構的法案。這項法案試圖釐清數位資產的監管方式，明確界定哪些加密貨幣屬於由商品期貨交易委員會監管的「商品」，哪些則屬於由證管會監管「證券」。一般而言，像比特幣這樣透過「成熟」區塊鏈運作的加密幣，將被視為商品。

眾院通過的第三項加密法案則是禁止美國政府發行所謂「央行數位貨幣」（CBDC），這是一種由政府發行的數位現金形式。推動這項立法是加密產業視為優先的行動。

前眾院金融服務委員會主席、現任加密公司Ondo Finance副主席麥亨利說，這些立法將帶來「世代性的巨大影響」，可比擬1930年代國會制定的證券法如何讓華爾街成為全球金融中心。他說：「這些法案將使美國成為數位資產的全球中心。」

雖然這些法案獲得了大量兩黨支持，但也遭到一些民主黨人的強烈批評，認為法案未處理川普家族在加密產業的個人利益問題。

貨幣 美國 法案

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