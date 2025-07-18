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美最新評估伊朗三核設施僅一處重創 川普曾否決更全面的攻擊計畫

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
衛星照片顯示伊朗福爾多濃縮鈾設施7月1日概況。美聯社
衛星照片顯示伊朗福爾多濃縮鈾設施7月1日概況。美聯社

NBC新聞17日引述5名現任與前任美國官員說法獨家報導，美軍6月空襲伊朗的三個核子濃縮設施，其中一個幾乎被摧毀，造成作業重大延宕。但據美方最新評估，另兩處設施損壞相對較輕，若伊朗有意，數月內便可恢復濃縮作業。

４位知情人士表示，該項評估已於近日向部分國會議員、國防部官員以及盟國進行簡報。

川普在空襲行動數小時後發表的演說中，宣稱「軍事行動大成功，伊朗提煉濃縮鈾的關鍵設施已被徹底、完全摧毀」。但從目前掌握的情報來看，情勢更複雜。如果進一步證實初步評估屬實，美國還是可能再次深陷當地衝突。

美軍此次攻擊的三個伊朗核濃縮設施分別是福爾多（Fordo）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）。２位現任官員表示，美方認為攻擊福爾多的行動已成功讓該設施的核濃縮能力延後多達2年，川普政府對這次空襲的公開宣傳也大多聚焦於這項成果。

美國和以色列官員表示，伊朗很可能仍擁有純度達60%的濃縮鈾庫存，60%僅略低於核武級的程度。美國官員強調，若無製造核武的設施，即使伊朗人能從廢墟中挖掘出這些燃料，也幾乎無用。

現任官員與前官員指出，美國與以色列政府內部已在討論，如果伊朗不儘快同意與川普政府重啟限核協議談判，或者發現伊朗試圖重建這兩處損壞較輕的設施，有沒有必要再度攻擊這些設施。

NBC新聞同時得知，美國中區司令部曾擬定一項更為全面的打擊伊朗計畫，預計再攻擊另外三個目標，行動將持續數周，而非一夜之間。但川普聽取簡報以後否決，原因在於不符合他讓美國退出、而非深入海外衝突的外交政策，也顧慮到可能造成雙方大量傷亡。一位知情人士說：「我們當時準備採取一切可能手段，但總統不願這麼做。」

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