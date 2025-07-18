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美聯邦眾院通過穩定幣法案 川普預期將簽署成法

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國聯邦眾議院今天通過一項法案，為緊盯美元的加密貨幣、即所謂的穩定幣制定監管架構，外界預期這項送交的法案將獲總統川普簽署成法。

路透社報導，這次國會表決標誌數位資產產業的分水嶺，這個產業多年來一直推動聯邦立法，並在去年選舉投入大量資金幫助支持加密貨幣的候選人。

聯邦眾議院也通過其他兩項加密貨幣法案，並送交聯邦參議院審議，其中一項法案為加密貨幣制定監管架構，另一項法案將禁止美國發行一種央行數位貨幣。

這項穩定幣法案名為「指導與建立美國穩定幣國家創新法案」，簡稱天才法案（Genius Act），另一項加密貨幣市場結構法案名為「2025年數位資產市場清晰法案」（Clarity Act），兩案均獲得美國國會兩黨明顯支持。民主黨議員加入共和黨議員行列，以308票支持、122票反對通過此案。

穩定幣是一種加密貨幣，以維持穩定價值為目的，通常以1比1與美元掛鉤。加密幣交易商常用穩定幣來在不同加密代幣之間做資金調動，近幾年穩定幣使用率迅速成長，支持者稱好處在於能立即履行付款。

如果簽署成法，這項穩定幣法案將要求代幣獲美元和短期公債等流動資產的支持，發行人應每月公開其儲備組合。

曾任職美國商品期貨交易委員會（CFTC）的區塊鏈協會（Blockchain Association）執行長梅爾辛格（Summer Mersinger）將今天的國會表決，描述為「美國數位資產政策演進的決定性時刻」。

美國聯邦眾議院去年通過一項穩定幣法案，但當時民主黨掌握多數優勢的聯邦參議院未支持這項法案。

川普在總統競選期間向數位資產業募集資金後，一直試圖全面改革美國加密貨幣政策。

民主黨對川普和他的家人推廣其加密項目日益感到沮喪，國會山莊因川普各種加密投資而出現緊張局面，一度威脅數位資產產業今年立法的希望。

川普的加密貨幣事業，包括一種於今年1月發行、稱為$TRUMP的迷因幣，以及川普部分持有、名為「世界自由財務」（World Liberty Financial）的加密貨幣公司。

「2025年數位資產市場清晰法案」獲眾院294票支持、134票反對通過，將嚴格定義加密貨幣何時是證券或商品，並確定美國證券管理委員會（SEC）在此領域的管轄權。加密貨幣公司在拜登執政時期曾對此激烈爭議。

這項法案在送交總統簽署成法前，仍需獲參院表決通過。多名民主黨議員強烈反對此案，認為將會實施較寬鬆的監管措施，可能嘉惠川普的加密貨幣公司。

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