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以色列誤擊加薩天主教堂　尼坦雅胡表遺憾承諾調查

中央社／ 加薩市17日綜合外電報導

以色列戰車砲火導致加薩一座天主教堂3人罹難，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天與美國總統川普通過電話後，為此事表達遺憾，並歸咎於「流彈」所致。

法新社報導，天主教耶路撒冷宗主教區（LatinPatriarchate of Jerusalem）表示，另有10人在這次加薩市聖家堂（Holy Family Church）的攻擊事件中受傷，包括本堂神父羅馬內利（Gabriel Romanelli）。這座教堂是加薩走廊（Gaza Strip）唯一一座天主教堂。

目擊者和宗主教區表示，一枚戰車砲彈在上午10時30分左右直接轟入教堂，不過以色列軍方後來表示，初步調查顯示「是砲彈碎片誤擊教堂」。

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）表示，他對聖家堂的傷亡「深感悲痛」。已故教宗方濟各（Pope Francis）在以色列與哈瑪斯（Hamas）武裝分子交戰期間，曾頻繁與這座教堂保持聯繫。

以色列軍方強調「已盡一切可行努力，減少對平民與宗教建築的傷害」，尼坦雅胡也承諾對此事展開調查。

尼坦雅胡在聲明中說：「以色列對於流彈擊中加薩聖家堂一事深感遺憾。每個無辜生命的隕落都是悲劇。」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，川普得知這次襲擊後「反應不甚正面」，已致電尼坦雅胡。

李威特說：「以色列擊中天主教堂是個錯誤，總理已向總統說明此事。」

羅馬 教堂 以色列

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