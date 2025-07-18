川普對巴西啟動貿易調查 衝擊聖保羅華人商圈

巴西聖保羅市中心的「3月25日街」是拉丁美洲最大的華人商圈，最近成為美國總統川普（Donald Trump）下令貿易調查的目標，理由是其銷售假冒產品及缺乏智慧財產權保護。

「3月25日街」（Rua 25 de Março）俗稱「25街」，因聚集華人所經營的零售店和批發中心聞名，尤其是在電子、配飾和時尚領域。

美國貿易代表署（USTR）15日宣布，在川普的指示下，美國對巴西發起301條款（Section 301）調查。

巴西新聞網站g1報導，川普稱25街為「全世界最大的假冒產品市場之一」，下令美國政府對巴西「不公平」的貿易作法展開調查。

先前，川普已揚言將對巴西出口商品徵收50%關稅，而啟動這項調查將為新關稅措施提供法律基礎。

報導指出，25街許多商人和顧客認為川普的行動是一種「不當干預」，川普沒有立場對巴西消費市場指手畫腳。

有些承認存在假冒產品，但強調只佔少數店家；他們出售的大部分產品來自中國，儘管在中國製造，但都打上自己的品牌，與美國無關；川普的保護主義立場和其關稅政策也受到批評。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）日前表示，將判定巴西在數位貿易與優惠關稅等方面的做法，是否「不合理或具歧視性，並（對美國商業）造成負擔或限制」。

美國貿易代表署也將調查巴西未能打擊貪腐、對智慧財產權保護失敗、提高對美國乙醇出口關稅、無法有效打擊非法砍伐森林等。

25街商家協會（Univinco25）表示，25街地區有3000多家正規商店，協會承認存在零星非法貿易，但強調多數店家的經商行為均合法且透明。