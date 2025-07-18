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手背瘀青、腿部浮腫！川普罹「慢性靜脈功能不全」白宮證實

美參院撤援外、公廣預算 白宮：廢90億美元「垃圾」

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國白宮發言人李維特。（路透）
美國白宮發言人李維特。（路透）

美國聯邦參議院17日通過廢止法案（Rescissions Bill），取消約90億美元用於支持對外援助、公共廣播電台和電視台的聯邦預算；白宮17日表示，90億美元的垃圾（crap）被撤銷，對美國納稅人來說是一件好事。

參議院歷經一系列不受限制的修正案投票，即「投票表決」（vote-a-rama）之後，於17日凌晨以51票對48票通過廢止法案，大幅刪減美國國際開發署（USAID）等國際援助機構和公共廣播公司的預算。

該法案現在送美國聯邦眾議院審議，須在18日前通過參院修正的法案版本，並交給川普簽署，否則法案刪減的預算將不受影響。

川普日前特別呼籲所有共和黨議員為廢止法案投下同意票，撤銷資助公共廣播電台（NPR）和公共廣播電視公司（PBS）的聯邦預算，指PBS和NPR比美國有線電視新聞網（CNN）和MSDNC新聞頻道加總起來還要糟糕。

川普說，任何未對法案投下反對票，讓這頭媒體怪獸繼續播報的共和黨議員都不會得到他的支持。

不過，共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）和穆爾科夫斯基（Lisa Murkowski）仍在17日投下反對票，對該法案表示異議。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）17日表示，廢止法案的通過將撤銷浪費錢的外國援助，也停止資助PBS和NPR；李維特說，這兩個媒體多年來運用聯邦預算來推廣單一政黨的左派議題。

李維特也呼籲說，眾院應盡快通過廢止法案，讓總統簽署。

李維特說，法案撤銷了價值90億美元的「垃圾」，這對美國納稅人來說是好事，並呼籲民主黨應該支持取消對聯邦預算的浪費、詐欺和剝削，並表示，很多外國援助的預算都拿去資助多元性別等議題，沒有得到善加利用。

美國 法案 李維特

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