惡魔島監獄重啟有譜？ 美司法、內政部長登島視察

川普日前拋出重啟「惡魔島」聯邦監獄議題，美國政府正進行評估，司法部長邦迪與內政部長柏根今早登島視察，隨後柏根在X指出這次視察是為了展開整修及重啟該地。前眾議院議長裴洛西抨擊這是迄今為止最愚蠢的提議。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）、內政部長柏根（Doug Burgum）一早在觀光人潮尚未抵達前，登上位於舊金山灣的阿爾卡特拉茲島（Alcatraz）、又名「惡魔島」聯邦監獄，過程中沒有對外發言，隨行媒體僅有美國福斯新聞頻道（Fox News）記者。

2個月前，美國總統川普（Donald Trump）表示將指示政府重啟惡魔島聯邦監獄。

柏根隨後在社群媒體X寫到，這次參訪是為了展開整修與重啟該地的工作，以便關押最危險的罪犯與非法移民，政府正致力恢復街道上的安全、正義與秩序。

邦迪推文說，在川普領導之下，「我們正讓美國再次安全」。

福斯新聞頻道報導，2位部長參訪這座聯邦監獄最著名景點、及一些未對外開放的區域，了解內部沒有來自本土的電力和水源，建築老化，但這似乎沒有改變政府的想法。

邦迪受訪表示，這是一個極佳的設施，雖然需要大量整修，但過去沒有人成功從惡魔島逃出且生還。柏根則進一步說，登島是希望評估將惡魔島恢復原本用途的可行性。

1962年，3名囚犯用湯匙挖穿鬆碎的混凝土牆越獄，從此下落不明，監獄最終關閉。

川普近日因與涉及性醜聞的已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間關係再度引發爭議。批評者認為，2名部長此時到惡魔島視察是在轉移焦點。前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在X抨擊，重啟惡魔島堪稱「川普政府迄今最愚蠢的提議」。

邦迪反擊指出，裴洛西應該關心的是加州的暴力犯罪、及移民官遭受攻擊的問題。

惡魔島歷史專家馬蒂尼（John Martini）曾表示，惡魔島設施「已完全無法運作」。

重啟惡魔島是一項龐大工程，惡魔島監獄自1963年關閉後，數十年來一直是博物館和觀光景點，現在由國家公園管理局維護，每年吸引超過100萬名遊客。若要改變其國家公園屬性，將需要國會表決通過。另外，整修和重建的費用將十分可觀。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天在記者會上表示，如果惡魔島重新啟用，將由聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prison）管轄。