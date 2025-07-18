手背瘀青、腿部浮腫 川普罹「慢性靜脈功能不全」

美國白宮17日指出，總統川普被診斷出有「慢性靜脈功能不全」的症狀，但說明川普並未因此感到不適；白宮也宣布川普擬於下周訪問蘇格蘭。

川普近日被發現手背上出現輕微瘀青，腿部也出現浮腫，遭外界疑問川普的身體的狀況，白宮17日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）證實說，川普近幾周反應腿部有輕微腫脹，因此接受白宮醫療小組的仔細檢查。

李維特指出，川普接受包括心血管的檢查，並透過雙下肢靜脈都卜勒超音波，發現慢性靜脈功能不全；李維特說，這是年紀在70歲以上的族群中常見的症狀。

據了解，慢性靜脈功能不全泛指腿部的靜脈無法讓血液順利流回心臟，恐導致靜脈曲張。

不過，李維特表示，檢查結果並未顯示有靜脈血栓形成或動脈疾病；李維特說，實驗室結果包括全血細胞計數、廣泛的基礎代謝、凝血功能檢測、D-二聚體、B型利鈉激素（BNP）、心臟生物指標等數字，全都在正常範圍內。

李維特說，川普也接受心臟超音波檢查，確定川普的心臟正常；李維特指出，川普沒有被發現有心臟衰竭、腎功能衰竭或系統性疾病的情況。

至於川普的手背上被發現輕微瘀青，李維特說，這和經常與他人握手，造成的軟組織發炎有關，同時也和川普服用阿斯匹林，以預防心血管疾病有關；李維特說，這是服用阿斯匹林無害的副作用。

李維特說，川普的健康狀況非常良好。

有媒體詢問說，川普腿部腫脹是否為川普帶來不適，李維特說，川普完全沒有任何不適感。

李維特也宣布，川普預計於25日至29日出訪蘇格蘭，訪問坦柏利（Turnberry）和亞伯丁 (Aberdeen) ，且計畫於訪問期間與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面，完善兩國先前達成的貿易協議。

李維特說，川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania）也計畫在9月17日至9月19日至英國展開國事訪問。