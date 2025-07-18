川普7月底造訪蘇格蘭 將會英國首相討論貿易協議

白宮今天宣布，美國總統川普將於7月底造訪蘇格蘭，期間將與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面，進一步完善美、英達成的重大貿易協議。另外，川普還預計9月赴英進行第2次國是訪問。

英媒上週報導，川普（Donald Trump）本月稍晚將造訪他在蘇格蘭的高爾夫球俱樂部。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天下午在記者會上宣布，川普將於7月25日至29日訪問蘇格蘭，期間將造訪登拜里（Turnberry）和亞伯丁（Aberdeen）。

她說，川普在這趟行程中也將再次會晤施凱爾，以進一步完善美國和英國達成的重大貿易協議。

川普先前於5月宣布，美英達成一項貿易協議架構，英國將擴大對美國產品的市場准入，包括牛肉、乙醇等，並降低對美產品的非關稅壁壘。美國仍將維持對英國輸美商品課徵10%的關稅；不過根據協議，英國汽車製造商每年出口至美國的車輛配額為10萬輛，適用10%的「對等稅率」，超過配額後，稅率將提高至25%。

美聯社先前報導，川普和施凱爾6月在七大工業國集團（G7）峰會場邊簽署一項貿易協議，大幅削減美國對英國汽車與航太產業產品課徵的關稅；有關鋼鋁關稅的部分，仍在討論中。

此外，李威特今天也宣布，川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）預計9月17日至19日前往英國訪問，這將是川普第2次赴英進行國是訪問，「他對此深感榮幸，期待在溫莎城堡和英王會面」。

施凱爾2月訪問華府時，轉交英國國王查爾斯三世（King Charles III）的邀請函給川普。

川普在2019年第1個任期內曾赴英國進行國是訪問，與查爾斯三世的母親、2022年逝世的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）會面。