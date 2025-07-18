白宮：川普小腿腫脹 檢查發現慢性靜脈功能不全

網路流傳美國總統川普腿部腫脹及手部瘀青的照片，白宮發言人今天表示，川普接受全面醫療檢查，發現有慢性靜脈功能不全的狀況，這是70歲以上族群常見且良性的疾病；手背瘀青則與經常握手及服用阿斯匹靈有關。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天在記者會上表示，媒體最近有許多對川普（Donald Trump）手部瘀青及腿部腫脹的猜測，為了公開透明，川普希望向外界分享醫師的說明紀錄。

李威特在記者會上唸出這份醫師說明並指出，川普最近幾週注意到自己小腿出現「輕微腫脹」的情況，出於謹慎考量，白宮醫療小組對此進行徹底評估。

她表示，川普接受全面檢查，包括血管診斷及靜脈超音波檢查，結果顯示為慢性靜脈功能不全，這是「一種良性且常見的疾病，尤其是在70歲以上的族群中」。

她說，檢查未發現靜脈血栓或動脈疾病的跡象，其他相關檢測及檢查也未發現心臟衰竭、腎功能障礙或全身性疾病的跡象。

另外，李威特表示，最近有照片顯示川普手背上有輕微瘀青，這與經常握手引起的輕微軟組織刺激，以及服用阿斯匹靈作為心血管疾病預防療程有關。

她說，「這是阿斯匹靈療法眾所皆知且良性的副作用」，同時強調，川普「健康狀況非常良好」。

現年79歲的川普近期健康狀況引起關注。福斯新聞（Fox News）報導，川普本月稍早出席在紐澤西州舉行的世俱盃決賽時被拍到腿部腫脹的照片，引起外界揣測，認為川普可能隱瞞健康問題，他昨天在白宮接待來訪的巴林王儲兼總理薩爾曼（Salman bin Hamadal-Khalifa），其手部瘀青的照片也引發疑慮。

白宮先前於4月公布川普年度健康檢查結果，他的醫生表示，川普健康狀況「極佳」，「完全適合」履行最高統帥職責。